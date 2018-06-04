الكويت: مستعدون للوقوف إلى جانب الأردن ودعم اقتصاده

متابعاتأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح وقوف بلاده إلى جانب الأردن ودعم اقتصاده، لافتا إلى أن الكويت تدرس حاليا جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للمملكة، وتقديم قروض ميسرة لدعم مشاريع التحفيز الاقتصادي.جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني ا

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح وقوف بلاده إلى جانب الأردن ودعم اقتصاده، لافتا إلى أن الكويت تدرس حاليا جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للمملكة، وتقديم قروض ميسرة لدعم مشاريع التحفيز الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للوزير أنس الصالح، اليوم الإثنين، في قصر الحسينية بعمان، بحسب بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل الوزير الكويتي للعاهل الأردني تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وتأكيده على وقوف دولة الكويت إلى جانب الأردن في مختلف الظروف، واستعدادها الدائم لدعم المملكة في المجالات كافة.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تقدير الأردن الكبير لمواقف دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الداعمة للمملكة، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وحمّل الملك عبدالله الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.