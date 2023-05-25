الكويت: شركة كورية تفوز بمشروع كهرباء بقيمة 65 مليون دولار

أعلنت شركة تايهان الكورية للكابلات اليوم الخميس أنها فازت بمشروع شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي بقيمة 65 مليون دولار من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، بحسب وكالة يونهاب.

ويهدف هذا المشروع إلى بناء شبكة كهرباء تحت الأرض بين المحطات الفرعية القائمة للاستجابة بسلاسة للزيادة في الطلب على الكهرباء في مدينة الكويت، عاصمة الكويت.

وبموجب المشروع، توفر شركة تايهان للكابلات والحلول مواد مثل كابلات الجهد الفائق بـ 300 كيلوفولت والموصلات، وستقوم بتصميم شبكة الكهرباء وتركيبها وربطها واختبارها.

وبدأت الشركة أعمال إنشاء مصنع لشركة “تايهان الكويت”، أول شركة لإنتاج الكابلات الضوئية في الكويت، في بداية العام الجاري، وتخطط للانتهاء من البناء وتحقيق المبيعات في غضون هذا العام.