الكويت تنفي اعتزامها ترحيل الوافدين بسبب فيروس كورونا

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت مريم العقيل، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام ترحيل الوافدين إلى دولهم. وأكدت العقيل - في تصريح اليوم أن الخبر غير صحيح جملة وتفصيلًا، مشددة على…

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت مريم العقيل، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام ترحيل الوافدين إلى دولهم.

وأكدت العقيل – في تصريح اليوم أن الخبر غير صحيح جملة وتفصيلًا، مشددة على أن ترحيل المقيمين، ليس من صلاحيات أي وزير.

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 100 حالة، بعد اكتشاف 20 حالة جديدة.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” قد قالت إن الحكومة الكويتية قررت منع التواجد في جميع صالات المطاعم المقاهي والمراكز التجارية وأماكن التسوق العامة ضمن إجراءات لمنع تفشي الإصابة بـ فيروس كورونا .

وحسب الوكالة ، قررت الكويت إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة ، ومنح إجازة رسمية للعاملين في الدولة اعتبار من الخميس حتى الأحد 26 مارس.

كما قررت الكويت وقف رحلات الطيران التجارية في جميع مطاراتها.

ونفت الحكومة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجوال بالبلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، أحدها مرتبط بالسفر إلى إيران ، وحالة من الجنسية المصرية ، وأخرى من الجنسبة السودانية مخالطين لحالة مصابة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية أذربيجان ، ليرتفع إجمالي حالات إصابات فيروس كورونا في الكويت إلى 72 حالة ، منها حالتان تم تعافيها.

ونقلت وكالت كونا عن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند ، تأكيده أن عدد الحالات الموجودة في العناية المركزة 5 حالات منها حالة واحدة حرجة.