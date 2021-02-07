الكويت تمنع دخول المسافرين من جميع الجنسيات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت منع دخول أي ركاب من المسافرين بمختلف جنسياتهم باستثناء الكويتيين.

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على تويتر الأحد أنه لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتبارا من اليوم الموافق السابع من فبراير مع بعض الاستثناءات.

ويأتي القرار مع سعي البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الإدارة في التغريدة “ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم”.

ومنذ أيام اتخذت الكويت قرارات وقائية جديدة في البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق كل الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة فجرا من اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

كما قرر مجلس الوزراء إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة من صباح اليوم التالي، على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.