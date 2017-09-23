الكويت تقود خسائر 5 بورصات عربية فى أسبوع

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى، بقيادة الكويت بنسب متواضعة، وصعدت مؤشرات 3 بورصات منها تصدرتها مسقط التى سجلت أكبر مكسب.



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسب أكثر من 0.6 % فى القاهرة ليسجل 13695 نقطة مع صعود 20 سهما من الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمته بقيادة سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير الى قفز سره بحوالى 4.3. % فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع.



وارتفع بورصة مسقط بحوالى 2 % ليصعد إلى 5100 نقطة ليسجل أفضل أداء بين بروصات المنطقة بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 1307 نقطة.



وتصدر مؤشر بورصة الكويت خسائر البورصات العربية بانخفاض مؤشره بحوالى 1 % ليسجل 6849 نقطة بينما خسر مؤشر سوق مال دبي العام 0.7 % لينزل إلى 3632 نقطة بسبب موجة مبيعات فى جلسة نهاية الأسبوع لجني الأرباح في بعض الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة.



وارتد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.6 % لينخفض إلى 7326 نقطة مع هبوط أسعار أسهم بعض البنوك وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبى العام هبط بنفس النسبة ليصل إلى 4455 نقطة .



وخسر مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.6 % لينزل إلى 8361 نقطة بعد خسائر استمرت 11 جلسة متتالية مما يعكس ضعف ثقة المستثمرين الأجانب في حل سريع لأزمة المقاطعة والتجارية والدبلوماسية من 4 دول عربية .







