بورصة وشركات

الكويت تقود خسائر 5 بورصات عربية فى أسبوع

خالد بدر الدين    هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى، بقيادة الكويت بنسب متواضعة، وصعدت  مؤشرات 3  بورصات منها تصدرتها مسقط التى سجلت أكبر مكسب.   وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسب أكثر من 0.6 % فى القاهرة ليسجل 
23 سبتمبر، 2017 23 سبتمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

خالد بدر الدين
 
 هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى، بقيادة الكويت بنسب متواضعة، وصعدت  مؤشرات 3  بورصات منها تصدرتها مسقط التى سجلت أكبر مكسب.
 
وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسب أكثر من 0.6 % فى القاهرة ليسجل  13695 نقطة  مع صعود 20 سهما من الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمته بقيادة  سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير الى قفز سره بحوالى   4.3. % فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع.
 
وارتفع بورصة مسقط بحوالى 2 % ليصعد إلى 5100 نقطة ليسجل أفضل أداء بين بروصات المنطقة بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر  عند 1307 نقطة.
 
وتصدر مؤشر بورصة الكويت خسائر البورصات العربية بانخفاض مؤشره بحوالى  1 % ليسجل  6849  نقطة بينما خسر مؤشر سوق مال دبي العام 0.7 % لينزل إلى  3632 نقطة بسبب موجة مبيعات فى جلسة نهاية الأسبوع  لجني الأرباح في بعض الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة.
 
  وارتد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.6 % لينخفض إلى   7326 نقطة مع هبوط أسعار أسهم بعض البنوك وكذلك  مؤشر سوق مال أبوظبى العام هبط بنفس النسبة ليصل إلى  4455 نقطة   .
 
 وخسر مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.6  %  لينزل إلى  8361 نقطة بعد  خسائر استمرت 11 جلسة متتالية مما يعكس ضعف ثقة المستثمرين الأجانب في حل سريع لأزمة المقاطعة  والتجارية والدبلوماسية من 4 دول عربية  .
 


شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!