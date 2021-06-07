الكويت تقرر فتح المتاحف والمراكز الثقافية وتسيير رحلات مباشرة نحو بريطانيا

أكد وزير الصحة استقرار الوضع الصحي في البلاد

قرّرت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، فتح كافة المتاحف والمراكز والمرافق الثقافية، وتسيير رحلات طيران مباشرة نحو المملكة المتحدة، اعتبارا من الأحد القادم في إطار تخفيف القيود التي فرضتها السلطات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

الكويت تقرر فتح المتاحف

وأعلن مركز التواصل الحكومي في تغريدة على حسابه الرسمي، “الموافقة على فتح كافة المتاحف والمراكز والمرافق الثقافية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 يونيو الجاري مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية”.

كما قررت الحكومة الكويتية تسيير رحلات مباشرة للمملكة المتحدة اعتبارا من الأحد.

وأوضح مركز التواصل الحكومي أن “مجلس الوزراء كلف الإدارة العامة للطيران المدني بتسيير رحلات طيران مباشرة مع المملكة المتحدة، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا لكل شركة من شركات الطيران المرخصة، وذلك اعتبارا من يوم 13 يونيو الجاري”.

وعلقت الكويت منذ 20 ديسمبر الماضي الرحلات التجارية المباشرة مع بريطانيا، بعد رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العاصمة لندن وجنوب شرق انجلترا.

وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح أمس الأحد، استقرار الوضع الصحي في البلاد.

وقال الصباح في مقابلة مع تلفزيون الكويت الرسمي، إن بلاده تعتمد تسجيل جميع الإصابات بفيروس كورونا بما في ذلك الحالات التي لا تعاني من أعراض، التزاما بمتطلبات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت الكويت اليوم تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 318676 فيما تم تسجيل 3 وفيات جديدة رفعت اجمالي عدد الوفيات إلى 1798.

وأفاد بيان لوزارة الصحة بتسجيل 1256 حالة تعافي جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 302393.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.