الكويت تقرر الحظر الجزئي من 6 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من الأحد

أعلنت دولة الكويت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، الانتقال من الحظر الشامل إلى الحظر الجزئي اعتبارا من يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ من الساعة السادسة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، قد أعلن شفاء 752 شخصا من فيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد يومي لحالات التعافي، يتم تسجليه منذ تفشي الفيروس في البلاد قبل ثلاثة أشهر.

وأصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء من وباء “كوفيد-19” في الكويت هو 8698، بحسب وزارة الصحة الكويتية.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و112 حالة.