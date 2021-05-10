الكويت تقرر إنهاء حظر التجوال الجزئي اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر

قررت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، إنهاء حظر التجول الجزئي المفروض في البلاد، اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر، بعد أكثر من شهرين من تطبيقه لمواجهة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19).

إنهاء حظر التجول

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن مجلس الوزراء قرر، خلال اجتماعه الأسبوعي “إنهاء حظر التجول الجزئي المطبق في البلاد اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر”.

وفرضت الكويت حظر تجول جزئيًّا في كل أرجاء البلاد منذ السابع من مارس الماضي.

وتابع المزرم أن مجلس الوزراء قرر أيضًا إغلاق كل الأنشطة التجارية اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي (من الساعة 17:00 إلى الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش) اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر وحتى إشعار آخر، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية والمطاعم والمقاهي.

كما قرر منح امتيازات للمطعمين ضد كورونا، إذ سمح بفتح دُور السينما والمسارح أمام الأشخاص الذين تلقّوا اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، والسماح للمواطنين والمقيمين بتسلم طلباتهم من المطاعم من دون الجلوس فيها، وذلك اعتبارًا من أول أيام العيد.

وأكد المزرم أن الوضع الوبائي في البلاد مستقر، والتطعيم مستمر، لكنه أشار إلى أن الكويت لا تزال مغلقة أمام الأجانب.

وفيما يخص تواجد الموظفين في مقارّ عملهم، قال المزرم إن مجلس الوزراء حدد نسبة العاملين في القطاعين الخاص والحكومي بـ60% من العدد الإجمالي اعتبارًا من 17 مايو الحالي وحتى إشعار آخر.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة، باستثناء طائرات الشحن مع كل من نيبال وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا، ومنع دخول المقيمين القادمين من الدول الأربع ما لم يقيموا لمدة 14 يومًا خارجها، وذلك حتى إشعار آخر.

وسجلت الكويت حتى اليوم أكثر من 285 ألف إصابة بمرض فيروس كورونا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1645 حالة، وسط تواصل حملة تطعيم في البلاد منذ 24 ديسمبر الماضي.

حملة تطعيم واسعة

وتجاوز عدد المطعمين في الكويت مليون شخص، وذلك باستخدام لقاحين رخصتهما وزارة الصحة حتى الآن، هما فايزر بايونتك وأكسفورد.

وتقود السلطات الصحية في الوقت الراهن حملة واسعة لتطعيم عمال المجمعات التجارية، بعد أن أنهت تطعيم موظفي المصارف والجمعيات الاستهلاكية التعاونية والمساجد.

كانت الكويت قد قررت في وقت سابق إلزام المواطنين الذين يرغبون بالسفر بتلقي التطعيم المضاد لكورونا اعتبارًا من 22 مايو الحالي، والتسجيل في تطبيق “مسافر”، ومنع من لا يملكون شهادة تطعيم من مغادرة البلاد.

يشار إلى أن هذه المادة نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.