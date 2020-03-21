الكويت تفرض حظر تجول جزئي لمواجهة «كورونا»

كانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 159 حالة، بحسب سبوتنيك الروسية.

قررت الكويت، اليوم السبت، فرض حظر تجول جزئي في البلاد بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فرض حظر تجول في كافة أرجاء البلاد اعتبار من يوم غد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وأوضح الصالح أن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 159 حالة، بحسب سبوتنيك الروسية.

وأعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، في وقت سابق، السبت، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء إلى 27 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

