الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

قالت صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأحد.

ونشرت “كونا” بيانا من الديوان الأميري الكويتي أشار إلى أنه جرى تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وأضاف البيان أنه يتعين على رئيس الحكومة المكلّف عرض أسماء الوزراء لإصدار مرسوم تعيينهم.

ولفت إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الذي صدر في 26 يناير الماضي بشأن استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية.

وحمل البيان توقيع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بصفته نائب أمير الكويت.

وفي نوفمبر 2021، فوّض أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ مشعل بتولي بعض صلاحياته الدستورية.