الكويت تعلن تفاصيل آخر تقرير من الفريق الطبي المرافق لأمير البلاد في واشنطن

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت.

نقل التلفزيون الرسمي الكويتي خبراً مفاده أن صحة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة وتتحسن، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء للتلفزيون هاتفيا =السبت “آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو، الحمد لله صحة سموه مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت”.

ووفق سبوتنيك، وغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

وأجرى أمير الكويت عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح.

وقبل ذلك، فوض أمير البلاد ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت.

وكان الشيخ صباح الأحمد دخل مستشفى بالولايات المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي، لاستكمال فحوصات طبية.