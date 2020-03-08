الكويت تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» إلى 62 حالة

أهاب بالمواطنون والمقيمون، الالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات، داعية كل من طبق عليه الحجر المنزلي

أعلنت وزارة الصحة في الكويت ، اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62 حالة حتى الآن.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالهر المسند في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية إنه بالنسبة للحالة العامة للمصابين، فقد تم دخول ثلاث حالات إلى العناية المركزة الأسبوع الماضي، اثنتان منهم حالتهما مستقرة، في حين أن الحالة الثالثة حالتها ما زالت خطرة.

وأكد السند، أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات، لافتا إلى خروج 10 حالات من الحجر الصحي بعد الإجراءات الطبية اللازمة.

وأهاب بالمواطنون والمقيمون، الالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات، داعية كل من طبق عليه الحجر المنزلي، للتعاون مع الفريق الطبي، حفاظا على سلامة المجتمع الكويتي، وتجنبا للمساءلة القانونية.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، على أن الوزارة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هناك دراسة تقدم يوميا، تتضمن فحصا للأوضاع الصحية المستجدة بشكل عام في المنطقة، ليتم بموجبها تشكيل القرار في وزارة الصحة الكويتية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في بيان صحفي أمس تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لحالات كانت في الحجر الصحي الإلزامي، ومرتبطة بالسفر إلى إيران، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 61 حالة.