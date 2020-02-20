الكويت تعلق جميع رحلاتها الجوية لإيران بعد حالات كورونا

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، عن تعليق جميع رحلاتها لإيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “بأنه وبتعليمات من وزارة الصحة، والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى جمهورية إيران، اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا”.

وأضافت أن ذلك يأتي تحاشياً لأي احتمال بانتقال مرض كورونا بين الركاب، آملين للجميع الصحة والسلامة شاكرين لكم تفهمكم وتعاونكم.

وكانت تقارير إيرانية محلية قالت إن 9 اشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن 35 شخصا على الأقل أصيبوا بالفيروس في محافظة قم، وهو ما دفع السلطات الإيرانية لمنع إقامة التجمعات الدينية في المحافظة.

وتنفي وزارة الصحة الإيرانية تلك التقارير المحلية، وتقول إن 5 فقط أصيبوا بالفيروس.

وعلى أثره، أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، تعليق الرحلات لشركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق إيرانية.

كما ألغت السلطات العراقية، قرار إعفاء الإيرانيين من دخول البلاد من دون تأشيرة.

ووفقًا لشبكة “السومرية نيوز” العراقية، أصدرت وزارة الداخلية العراقية، وثيقة تتضمن تعليق منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الايرانية.