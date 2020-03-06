الكويت تعلق الرحلات الجوية مع مصر و6 دول أخرى بسبب «كورونا»

قررت الكويت تعليق الرحلات الجوية إلى 7 دول هي: مصر، الفيلبين، سوريا، لبنان، سريلانكا، بنجلاديش والهند، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة الرأي الكويتية.
وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني -نقل عبر الحساب الرسمي لإدارة الطيران المدني في الكويت على تويتر-
تعميمًا لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يشير إلى أنه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتًا جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مطار الكويت الدولى …(3/1).
كما أشار التعميم إلى أنه يمنع دخول جميع القادمين إلى دولة الكويت من أي جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا موجدين في الدول المشار إليها خلال الأسبوعين الماضيين.
وشهد اليوم اجتماعين حكوميين، الأول استمر نحو 4 ساعات للجنة العليا المعنية بمواجهة فيروس كورونا، والثاني لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الخالد.
بينما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الرأي الكويتية أن وقف الرحلات سيستمر لمدة أسبوع لتوفير الأجهزة الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوافدين القادمين إلى البلاد لضمان الأمن الصحي وعدم تفشي الفيروس في الكويت.
وقالت المصادر إن اجتماع مجلس الوزراء شهد استعراضاً شاملاً من مختلف الوزراء لإجراءات مواجهة الفيروس وكيفية الوقاية منه في مختلف القطاعات.