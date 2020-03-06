الكويت تعلق الرحلات الجوية مع مصر و6 دول أخرى بسبب «كورونا»

قررت الكويت تعليق الرحلات الجوية إلى 7 دول هي: مصر، الفيلبين، سوريا، لبنان، سريلانكا، بنجلاديش والهند، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة الرأي الكويتية.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني -نقل عبر الحساب الرسمي لإدارة الطيران المدني في الكويت على تويتر-

تعميمًا لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يشير إلى أنه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتًا جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مطار الكويت الدولى …(3/1). أصدرت الادارة العامة للطيران المدني تعميما لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يشير الى انه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتا جميع رحلات الطيران القادمة الى والمغادرة من مطار الكويت الدولى …(3/1) pic.twitter.com/w3MuMsQbFC— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) March 6, 2020

كما أشار التعميم إلى أنه يمنع دخول جميع القادمين إلى دولة الكويت من أي جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا موجدين في الدول المشار إليها خلال الأسبوعين الماضيين. دخول سابقة و كذلك المحولين من مطارات اخرى ممن كانوا متواجدين في الدول المشار اليها خلال الاسبوعين الماضيين .

وأوضح التعميم بأنه يسمح لمواطني دولة الكويت القادمون من تلك الدول الدخول على ان تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي ..(3/3) pic.twitter.com/SquMFzrqPl— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) March 6, 2020

وشهد اليوم اجتماعين حكوميين، الأول استمر نحو 4 ساعات للجنة العليا المعنية بمواجهة فيروس كورونا، والثاني لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الخالد.

بينما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الرأي الكويتية أن وقف الرحلات سيستمر لمدة أسبوع لتوفير الأجهزة الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوافدين القادمين إلى البلاد لضمان الأمن الصحي وعدم تفشي الفيروس في الكويت.

وقالت المصادر إن اجتماع مجلس الوزراء شهد استعراضاً شاملاً من مختلف الوزراء لإجراءات مواجهة الفيروس وكيفية الوقاية منه في مختلف القطاعات.