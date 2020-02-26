الكويت تعطل الدراسة في جميع المدارس والجامعات أسبوعين خشية «كورونا»

تعطيل الدراسة سيكون اعتبارا من الأول من مارس المقبل

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أنه تقرر عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، الأربعاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة

ونقلت سكاي نيوز عربية، عن وكالة الأنباء الكويتية تأكيدا أن تعطيل الدراسة سيكون اعتبارا من الأول من مارس القادم ولمدة أسبوعين، ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 25 حالة، قبل أن يرتفع مجددا إلى 26.

وأكدت الوزارة في بيان أن “الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران”.

وبيّنت أن “جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدّة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد”.

وفي وقت سابق أعلن الحكومة العراقية الأربعاء تعطل عمل المدارس والجامعات 10 أيام خشية تداعيات فيروس كورونا .

وينتشر فيروس كورونا في إيران بشكل كبير، وعدد من دول الخليج بينها البحرين والإمارات والكويت.