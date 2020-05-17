الكويت تعاقب بالسجن والغرامة المخالفين لقرار ارتداء الكمامة

تعتزم الكويت تطبيق عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تطبيق عقوبة الحبس 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف قرار ارتداء الكمامة أو تغطية الأنف في الأماكن العامة.

وكانت الوزارة قد أصدرت قرارا يوم الثلاثاء الماضي، يقضي بإلزام المواطنين والمقيمين الموجودين في الأماكن العامة، بارتداء كمامة أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 250 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4093 حالة.

وأضافت أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ250 من فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أنه سيتم نقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس السبت، شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 3843 حالة.