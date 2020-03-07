الكويت تطالب مواطنيها في مصر بالتواصل مع السفارة لتنظيم عودتهم «بأسرع وقت»

مطالبة السلطات الرسمية هناك لرعاياها بسرعة التوجه إلى السفارة تمهيدًا لعودتهم إلى الكويت.

طالبت سفارة الدولة الكويت بالقاهرة مواطنيها المتواجدين داخل مصر بضرورة التواصل مع السفارة لتنظيم عودتهم إلى الكويت بأسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية مطالبة السلطات الرسمية هناك لرعاياها بسرعة التوجه إلى السفارة تمهيدًا لعودتهم إلى الكويت.

وأوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنجلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني -نقل عبر الحساب الرسمي لإدارة الطيران المدني في الكويت على تويتر-

تعميمًا لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يشير إلى أنه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتًا جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مطار الكويت الدولى …(3/1). أصدرت الادارة العامة للطيران المدني تعميما لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يشير الى انه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتا جميع رحلات الطيران القادمة الى والمغادرة من مطار الكويت الدولى …(3/1) pic.twitter.com/w3MuMsQbFC— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) March 6, 2020

كما ألغت مصر للطيران رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من اليوم، حيث أفادت بأنها تعتذر عن إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت، وذلك اعتبارًا من اليوم 7 مارس 2020 ولحين إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع، قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها.