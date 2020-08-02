نقل وملاحة

الكويت تصدر بيانا جديدا بشأن حظر استقبال ركاب 31 دولة بينها مصر

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بيانا بشأن حظر استقبال الركاب من 31 دولة بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق، بسبب وباء فيروس كورونا، بحسب شبكة روسيا اليوم. ومنعت الكويت السبت استقبال الركاب من 31 دولة بينها مصر ودول عربية…

المال - خاص 1:02 ص, الأثنين, 3 أغسطس 20 1:02 ص, الأثنين, 3 أغسطس 20

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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بيانا بشأن حظر استقبال الركاب من 31 دولة بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق، بسبب وباء فيروس كورونا، بحسب شبكة روسيا اليوم.

ومنعت الكويت السبت استقبال الركاب من 31 دولة بينها مصر ودول عربية أخرى، بسبب جائحة فيروس كورونا .

فيما أكد وزير الخارجية الكويتي لنظيره المصري سامح شكري أن قرار الكويت بشأن مصر قيد المراجعة وفقا للمستجدات.

وقالت إدارة الطيران المدني الكويتي عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إنه “يمنع من دخول دولة الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت من دول أخرى”.

ووضعت إدارة الطيران المدني شرطا على القادمين إليها من الدول المحظورة من أجل السماح لهم بدخول البلاد، وهو أن يكون الراكب استقر في دولة غير محظورة 14 يوما وأجرى فحص “PCR” بصلاحية 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى وصوله إلى الكويت.

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بقلم المال - خاص

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