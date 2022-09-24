الكويت تشترط اختبار قدرات مهنية للوافدين قبل منح إذن العمل

تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت لتطبيق اختبارات مهنية على عدد من المهن الجديدة بالتعاون مع جمعية المهندسين، لضمان “مستوى مهاري” جيد للعمالة القادمة للدولة.

ومن المتوقع أن تكون الاختبارات المعنية التي تطبقها جمعية “المهندسين” على الوافدين الجدد كمرحلة أولى، ثم يتم تعميمها على الراغبين في تجديد أذونات عملهم داخل البلاد.

وستكون الاختبارات شرطا لتجديد أذونات العمل وإصدارها، وفي حال التعثر فيها سيتم منح صاحب العلاقة مهلة لمغادرة البلاد، وفق ما نقلت صحيفة القبس” الكويتية.

وكشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي مبارك العازمي، أن الهيئة طلبت من نظيرتها في مصر، التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية استقدام العمالة المصرية إلى الكويت، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد، والالتزام بالتشريعات والأنظمة الكويتية، للحد من أي مخالفات تنتهي بترحيل المخالفين.

وأضاف أن الكويت دعت وزارة العمل المصرية إلى التركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبته، بما يكفل حماية حقوق العمال قبل سفرهم وضمان صحة وسلامة إجراءات استقدامهم.

ونفى العازمي أن يكون الوفد الكويتي صرح لوسائل إعلام في مصر، بشأن نية تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر أو غيرها من الدول، بخصوص آلية استقدام العمالة.

وأكد العازمي أن هناك قوانين وأنظمة محلية معمول بها، تنظم عملية إصدار أذونات العمل.