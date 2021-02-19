الكويت تسمح بدخول الأجانب.. حجر فندقي 14 يوما على نفقة القادمين

أعلنت الكويت عن سماحها للأجانب بدخول البلاد حتى لو كانوا قادمين من دول مصنفة “عالية الخطورة” بكورونا، ولكن وفق إجراءات.

وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، في بيان اليوم، أن الإجراء الجديد يدخل حيز التفيذ اعتبارا من يوم الأحد القادم.

وأوضحت: “جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوم على نفقتهم الخاصة”.

وسيتم تنسيق تلك الخطوة من خلال التسجيل في منصة “كويت مسافر”، وفقا للبيان.

وتابعت: “أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة”.

واستطردت: “على أن يستكملوا مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي”.

وحسب البيان، يستثنى من الحجز المرضى والطلبة والقصر الكويتيين، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي والطواقم الطبية.

وأكد البيان بأنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى الكويت إلا من خلال التسجيل في منصة ” كويت مسافر “.