أسواق عربية

الكويت تسمح بدخول الأجانب.. حجر فندقي 14 يوما على نفقة القادمين

تخفيف تدابير منع السفر
المال - خاص 11:23 م, الجمعة, 19 فبراير 21 11:23 م, الجمعة, 19 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت الكويت عن سماحها للأجانب بدخول البلاد حتى لو كانوا قادمين من دول مصنفة “عالية الخطورة” بكورونا، ولكن وفق إجراءات.

وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، في بيان اليوم، أن الإجراء الجديد يدخل حيز التفيذ اعتبارا من يوم الأحد القادم.

وأوضحت: “جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوم على نفقتهم الخاصة”.

اقرأ أيضا  المنفي: التحدي الأبرز أمامنا هو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

وسيتم تنسيق تلك الخطوة من خلال التسجيل في منصة “كويت مسافر”، وفقا للبيان.

وتابعت: “أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة”.

واستطردت: “على أن يستكملوا مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي”.

وحسب البيان، يستثنى من الحجز المرضى والطلبة والقصر الكويتيين، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي والطواقم الطبية.

اقرأ أيضا  الداخلية السعودية تلمح إلى تمديد جديد للقيود على الأنشطة الترفيهية والمطاعم

وأكد البيان بأنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى الكويت إلا من خلال التسجيل في منصة ” كويت مسافر “.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مقتل قائد عسكري ضمن القوات الحكومية بمعارك مع الحوثيين في مأرب

أيمن عزام 12:48 ص, الجمعة, 19 فبراير 21

بورصات الخليج تتراجع الخميس بقيادة المؤشر السعودي

أيمن عزام 9:31 م, الخميس, 18 فبراير 21

المنفي: التحدي الأبرز أمامنا هو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

أيمن عزام 12:37 ص, الخميس, 18 فبراير 21

بورصات الخليج تتراجع الأربعاء بقيادة مؤشر السعودية الرئيسي

أيمن عزام 9:09 م, الأربعاء, 17 فبراير 21

استثمارات رأس المال الجريء في السعودية تنمو بنسبة 124%

أيمن عزام 12:07 ص, الأربعاء, 17 فبراير 21

بلينكن يقول إن الولايات المتحدة «غاضبة» من هجوم صاروخي في أربيل

أيمن عزام 11:18 م, الثلاثاء, 16 فبراير 21