الكويت تسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس «كورونا» بواقع 1065 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد – 19) منذ ظهور الفيروس بالبلاد في فبراير الماضي، بواقع 1065 حالة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 8688 حالة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، سجلت حالات الوفاة الرقم الأعلى بالكويت أيضا يوميا، بواقع 9 حالات، ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى اليوم 58 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین.

وذكر السند أنخ تم تسجیل 9 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 58 حالة.

وأوضح أن حالات الاصابة ال1065 السابقة تضمنت (192 حالة لمواطنین كویتیین) و(271 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(244 حالة) لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(143 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المنطقة الصحیة جاؤوا بواقع (99 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة) و(237 حالة بمنطقة حولي الصحیة) و(214 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة) و(450 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة) و(66 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة).

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد بین أنھا جاءت على النحو التالي: (منطقة الفروانیة 166 حالة) و(منطقة جلیب الشیوخ 118 حالة) و(منطقة خیطان 100 حالة) و(منطقة حولي 74 حالة).

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة ذكر أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 114 حالة منھا 69 حالة مستقرة و45 حالة حرجة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفید – 19 (وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 5901 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة عدد 883 حالة وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق إستراتیجیة التباعد البدني.

وأوصى بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع حول الارشادات والتوصیات وكل ما بشأنھ المساھمة في احتواء

