الكويت تستهدف إضافة 46 ألف وحدة سكنية عبر إنشاء مدينة سعد العبد الله الجديدة

أعلنت شركة “هانمي جلوبال” لإدارة مشروعات البناء أنها فازت بصفقة لإدارة مشروع لمدينة سعد العبد الله الجديدة في الكويت، بحسب وكالة “يونهاب”.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة جديدة يبلغ عدد وحداتها 46 ألف وحدة بضخ 24 تريليون وون (18.5 مليار دولار).

وتقع مدينة سعد العبد الله على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة الكويت، وتبلغ مساحتها 64.4 كيلومتر.

وفازت هانمي جلوبال بصفقة أعمال في قطاع إدارة المشروع من قبل شركة كوريا للأراضي والإسكان (LH) التي تقوم بإدارة المشروع الشامل.

وستتولى “هانمي جلوبال” مسئولية إدارة المشروع لموقع المجمع السكني في مدينة سعد العبد الله ومشاريع تطوير البنية التحتية فيها بحلول يناير عام 2027. وتبلغ قيمة الصفقة 9.7 مليار وون.