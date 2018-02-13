الكويت تستنكر دعوة دوتيرتي لإجلاء العمال الفلبينيين

رويترزأدان صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، اليوم، دعوة رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي إلى إجلاء العمال الفلبينيين من الكويت، وقال إن دوتيرتي قد يتسبب في ضرر بالعلاقات بين البلدين.كان دوتيرتي قد قال في الشهر الماضي إن حكومته ستطلب من شركات طيران خاصة إجلاء الفلبينيين من الكويت

رويترز





أدان صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، اليوم، دعوة رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي إلى إجلاء العمال الفلبينيين من الكويت، وقال إن دوتيرتي قد يتسبب في ضرر بالعلاقات بين البلدين.

كان دوتيرتي قد قال في الشهر الماضي إن حكومته ستطلب من شركات طيران خاصة إجلاء الفلبينيين من الكويت خلال 72 ساعة بعد اكتشاف جثة عامل فلبيني في مجمد بشقة خالية.

ووصلت طائرتان تحملان عمالًا فلبينيين إلى مانيلا قادمة من الكويت، يوم الاثنين، في رحلتين مجانيتين لشركات طيران تجارية، بناء على طلب الرئيس.

وكان وزير العمل الفلبيني قد قال، يوم الأحدن إن أكثر من 2200 فلبيني مستعدون للاستجابة لعرض دوتيرتي.

وقال الصباح: ”نستغرب ونستنكر تصريحات الرئيس الفلبيني، خاصة ونحن نتواصل مع الفلبين على أعلى مستوى لشرح كل ظروف العمالة الفلبينية في الكويت“.

وكان الوزير يتحدث، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، خلال لقاء في الكويت عن التحالف العالمي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الوزير ”هذا التصعيد لا يخدم العلاقة بين الكويت والفلبين“، مضيفًا أن 170 ألف فلبيني ”يعيشون حياة كريمة في الكويت.. الحوادث للأسف منفردة تحدث وكل نتائج التحقيقات نزود بها الجهات الفلبينية“.

كانت الفلبين قد علقت إرسال عمال إلى الكويت في يناير بعد تقارير عن سوء معاملة أرباب العمل لهم، مما دفع عددًا منهم للانتحار.