الكويت تدعو مواطنينها إلى تجنب السفر بسبب كورونا

دعت الكويت اليوم (الأربعاء)، مواطنيها إلى تجنب السفر في الوقت الراهن نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

تجنب السفر بسبب كورونا

وقالت الخارجية الكويتية في بيان صحفي، إنها تدعو “المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر في الوقت الراهن إلى تجنب السفر نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا والإجراءات المشددة التي تتخذها في سبيل مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفيروس وسرعة انتشاره”.

وأكدت الوزارة ضرورة أن يوفر المواطنون الذين يضطرون للسفر للضرورة، تأمينا صحيا يغطي كافة الأمراض بما فيها فيروس كورونا، على أن يكون صالحا طيلة فترة السفر.

وأكدت في السياق أهمية الالتزام التام بالارشادات والبروتوكولات الصحية في الدول المعنية، ومتابعة ما يطرأ عليها من تحديثات أو تغييرات فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات التي تتخذها مختلف دول العالم متسارعة ومتغيرة وقد تكون من غير إعلان مسبق.

وارتفع عدد المصابين بمرض (كوفيد-19) في الكويت اليوم إلى 167410 حالات بعد أن سجلت وزارة الصحة 756 إصابة جديدة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 159543 بعد شفاء 557 حالة، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 961.

زيادة في إصابات كورونا

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة عبدالله السند قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن هناك زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا والحالات التي تلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة وكذلك في نسبة الإصابات مقارنة بالمسحات التي تجريها الفرق الطبية.

ولفت السند إلى أن بعض الإصابات مرتبط بالسفر والبعض الآخر بالتجمعات التي يغلب عليها التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية كتجمعات الأعراس والحفلات والعزائم ومجالس العزاء.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي في 25 يناير الماضي تأجيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي إلى إشعار آخر، بعدما كانت مقررة في الأول من فبراير الجاري، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا إثر رصد حالتين مصابتين بالسلالة المتحورة من الفيروس بعد عودتهما من بريطانيا.

تخفيض عدد رحلات الطيران

وقال مجلس الوزراء في بيانه الأسبوعي، الذي نشره على حسابه الرسمي في (تويتر) إنه كلف الإدارة العامة للطيران المدني بتخفيض عدد رحلات الطيران التجارية القادمة إلى البلاد للحد الأدنى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأعادت الكويت تشغيل مطارها الدولي في الأول من أغسطس الماضي بنسبة 30 في المائة من طاقته الاستيعابية بعد إغلاق دام نحو ستة شهور.

وكان من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من خطة إعادة تشغيل المطار في 31 يناير الماضي للانتقال إلى المرحلة الثانية ورفع نسبة التشغيل إلى 60 في المائة وبعدد ركاب لا يزيد عن 20 ألف راكب، على أن يستعيد المطار نشاطه بنسبة 100 في المائة في الأول من أغسطس القادم.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.