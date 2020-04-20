الكويت تدرس فرض حظر تجوال كلى بعد إجلاء مواطنيها بالخارج

كشف وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن دراسة لفرض حظر التجول الكلى فى الكويت، بعد الانتهاء من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الكويتية المعنية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح الصباح – فى تصريح صحفى اليوم – أن الحظر الكلى الذى اعتمده مجلس الوزراء الكويتى على منطقتى جليب الشيوخ والمهبولة فى المرحلة الماضية، أتى بثماره؛ حيث تم اكتشاف العديد من الحالات، بعد فحصها بواسطة الطواقم الطبية، مشيرا الى أنه تم توفير كل الخدمات الطبية، عبر إنشاء مستشفيات ميدانية لخدمة قاطنى المنطقتين المعزولتين.