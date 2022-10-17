الكويت تجمع محمود الليثي وعبد الباسط حمودة في حفل غنائي 18 نوفمبر

علمت “المال” من منظم الحفلات، حسام خليل، مالك ميوزيك هاوس ، أن نجمي الغناء الشعبي في مصر محمود الليثي وعبد الباسط حمودة سيجتمعان لأول مرة في حفل غنائي واحد كبير بدولة الكويت الشقيقة نوفمبر القادم .

وكشف للمال أنه سيتم إقامة الحفل تحديدا في 18 نوفمبر المقبل باحدى فنادق الكويت الكبيرة ، وتعتبر هي المرة الأولى التي يقدم فيها نجمي الغناء الشعبي حفلا غنائيا معا .

ويتم حاليا التحضير للحفل والإشراف على كافة تفاصيله من مديري أعمال النجمين ، حتى يظهر بصورة مميزة للجمهور، وفق خليل.

يذكر أن آخر ظهور لمحمود الليثي كان في انتخابات نقابة المهن الموسيقية الأيام الماضية ، التي أسفرت عن فوز الشاعر الغنائي مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين الجديد .