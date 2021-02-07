الكويت تتخذ قرارا مهما بشأن فيروس كورونا

تسعى وزارة الصحة إلى التواصل مع الشركات المنتجة للقاحات لتزويد البلاد بكميات أكبر من لقاحاتها

تتجه الحكومة الكويتية إلى إلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة، وذلك بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي على جميع القادمين إلى البلاد بدءاً من 21 فبراير الجاري، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها حكومة البلد الخليجي لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وجاء إلغاء قائمة الدول الـ 35 الممنوعة بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي أمراً وارداً، بشرط توافر الفنادق، وأن يحمل القادمون إقامات سارية المفعول.

وتسعى وزارة الصحة الكويتية من خلال التواصل مع الشركات المنتجة للقاحات، مثل “أكسفورد” و”فايزر” لتزويد البلاد بكميات أكبر من لقاحاتها، حيث أن الوزارة تسعى للوصول بعدد متلقي اللقاح إلى 10 آلاف يومياً.

الكويت تستقبل دفعة من لقاح فايزر

وقالت الصحة الكويتية إن دفعة من لقاح فايزر ستصل البلاد الأسبوع القادم، لكنها استدركت بأن الكميات والدفعات التي ستصل تباعاً ستكون محدودة.

إجراءات جديدة

ومنذ أيام اتخذت الكويت قرارات وقائية جديدة في البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ يضرب بموجته الثانية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق كل الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة فجرا من اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

كما قرر مجلس الوزراء إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة من صباح اليوم التالي، على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت نحو 170 ألف حالة إصابة بينما وصل عدد حالات الوفاة نحو 964 حالة.

وعلى صعيد أداء سوق المال الكويتي، فقد زاد المؤشر العام خلال تكل اللحظات بنحو 0.7% إلى مستويات 261 نقطة رابحا نحو 42 نقطة، وبلغت قيم التداول نحو 12.3 مليون دينار.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى العالم إلى 105 ملايين و489 ألفا و650 حالة.

وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة – حسبما ذكر موقع الجامعة الإلكترونى – بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفعت إلى مليونين و301 ألف و289 حالة.