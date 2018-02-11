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الكويت الوطني يسجل أعلى سعر شراء للدولار في ختام تعاملات الأحد

هبة حامدسجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر شراء للدولار عند 16.66 جنيهًا مع ختام تعاملات اليوم، الأحد، فيما سجل البنك الأهلي اليوناني أقل سعر للشراء عند 17.57 جنيهًا.