الكويت الوطني يسجل أعلى سعر شراء للدولار في ختام تعاملات الأحد

بنـــوك الكويت الوطني يسجل أعلى سعر شراء للدولار في ختام تعاملات الأحدهبة حامدسجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر شراء للدولار عند 16.66 جنيهًا مع ختام تعاملات اليوم، الأحد، فيما سجل البنك الأهلي اليوناني أقل سعر للشراء عند 17.57 جنيهًا. 6:56 م, الأحد, 11 فبراير 18 6:56 م, الأحد, 11 فبراير 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر هبة حامدسجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر شراء للدولار عند 16.66 جنيهًا مع ختام تعاملات اليوم، الأحد، فيما سجل البنك الأهلي اليوناني أقل سعر للشراء عند 17.57 جنيهًا. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر