الكويت الوطني يرفع الفائدة 1% على الودائع وحسابات التوفير والجارية

مصادر: 1.5% زيادة فى سعر الإقراض هبة محمد قرر بنك الكويت الوطني رفع سعر الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية هى الودائع، حسابات التوفير، والحسابات الجارية ذات العائد بنحو 1%، كما سيزيد سعر الإقراض بنحو 1.5%. قالت مصادر بالبنك لـ"المال"…

مصادر: 1.5% زيادة فى سعر الإقراض





هبة محمد

قرر بنك الكويت الوطني رفع سعر الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية هى الودائع، حسابات التوفير، والحسابات الجارية ذات العائد بنحو 1%، كما سيزيد سعر الإقراض بنحو 1.5%.

قالت مصادر بالبنك لـ”المال” إن مصرفها استجاب لقرار البنك المركزي رفع الفائدة الأساسية الذي أعلن عنه أمس، ليطبق مصرفها قرار الزيادة بداية من أول يونيو المقبل.

ولفتت إلى أن العائد على حسابات التوفير سيصل إلى 8.5%، كما سيبلغ نحو 8% على الحسابات الجارية ذات العائد اليومي ويحسب شهرياَ ويبدأ رصيدها من 100 ألف جنيه، مشيرةً إلى أن الودائع من أسبوع حتى 3 أسابيع سيسجل عائدها 6.75%، ومن شهر إلى شهرين سيصبح 7.25%، و8.25% للودائع أجل 3 أشهر حتى 9 أشهر، وأخيراً سيصل عائد الودائع أجل عام إلى 8.5%.

وقررت، أمس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أٍاس الى 17.75% وزيادة سعر الآئتمان والخصم بواقع 200 نقطة ايضا الى 17.75%.

وقال البنك المركزي إن ذلك القرار يستهدف خفض معدلات تضخم فى الأجل المتوسط بنحو 13%، إذ أن مستويات التضخم ما زالت مرتفعة وتعكس الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.