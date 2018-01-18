الكويت الوطنى يستهدف 2% حصة سوقية

سيد بدريستهدف بنك الكويت الوطنى مصر، زيادة حصته السوقية بين بنوك القطاع المصرفى لنحو %2، بنهاية العام الجاري، بدعم خطته التوسعية على مستوى جميع القطاعات.تسجل أصول البنك 55.719 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، بحصة سوقية %1.2 من إجمالى أصول القطاع المصرفى، التى سجلت 4.7 تريليون جنيه، خلال نفس ال

سيد بدر

يستهدف بنك الكويت الوطنى مصر، زيادة حصته السوقية بين بنوك القطاع المصرفى لنحو %2، بنهاية العام الجاري، بدعم خطته التوسعية على مستوى جميع القطاعات.

تسجل أصول البنك 55.719 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، بحصة سوقية %1.2 من إجمالى أصول القطاع المصرفى، التى سجلت 4.7 تريليون جنيه، خلال نفس الشهر.

وقال مصدر مسئول بالبنك – رفض ذكر اسمه – إن الكويت الوطنى – مصر، يعمل على خطة توسعية تستهدف التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز أنشطته فى إقراض الشركات والأفراد.

كان عصام الصقر، الرئيس التنفيذى للمجموعة الكويتية، قد قال إن أرباح بنك الكويت الوطنى مصر، تساهم بنحو ثلث أرباح الفروع الخارجية للمجموعة، رغم التحديات التى اكتنفتها منذ اشتعال الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وأشار المصدر إلى أن البنك حقق حصيلة دولارية منذ تعويم العملة المحلية، فى نوفمبر 2016، تُقدر بنحو 700 مليون دولار.

ولفت إلى أن البنك استفاد بشكل كبير من تواجد العمالة المصرية بالكويت، والتى يتجاوز عددها 700 ألف مواطن، مشيرا إلى أن البنك يحرص على فتح حسابات مصرفية لتلك العمالة فى مصر، لتدعيم حجم أعماله.

ووفقًا للمصدر فإنه من المستهدف أن يضيف البنك 7 فروع جديدة، خلال العام الجاري، لتصل شبكة فروعه إلى 50 بنهاية 2018، مقابل 43 حاليًا.

واستطرد قائلا: لدينا نية كبيرة للتواجد بمنطقة القناة، وسنفتح فرعًا أو فرعين من التوسعات الجديدة بتلك المنطقة، مؤكدا أن مجموعة الكويت الوطني، تعمل على تدعيم أية جهود استثمارية، كما تعمل كوسيط للعديد من المستثمرين الكويتين العاملين فى مصر”.

وأشاد بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزي، بتعويم العملة المحلية، والإجراءات النقدية الأخرى التى دعمت القطاع المصرفى بحصيلة دولارية كبيرة، ونشطت الإنتربنك، كما ساهمت فى رفع حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى.

بلغت تدفقات النقد الأجنبى إلى البنوك المحلية – باستثناء المركزى – 59 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، وحتى نهاية ديسمبر، حسب تصريحات نائب محافظ المركزى، جمال نجم، قبل أسابيع.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه، فى 3 نوفمبر 2016، فى إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار، مع صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاحات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد.

ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض، بواقع 700 نقطة أساس.

وكشف بيان ميزان المدفوعات عن الربع الأول من العام الجارى، الصادر الأسبوع الماضى، عن قيام الشركات الأجنبية بإجراء تحويلات للخارج بقيمة 877 مليون دولار، فى الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2017.

كان بنك الكويت الوطنى، قد احتفل خلال ديسمبر الماضي، بمرور 10 سنوات على تواجده فى السوق المصرية، وقال ياسر حسن، رئيسه التنفيذى فى مصر، إنه من المستهدف أن يحقق البنك نموًا بنسبة %20 خلال العام الجاري، موضحًا أنه يمتلك قاعدة رأسمالية قوية تصل إلى 4.324 مليارات جنيه، لخدمة توسعاته فى السوق المحلية.

انضم بنك الكويت الوطنى للسوق المصرية عام 2007، بعد الاستحواذ على البنك الوطنى المصري، فى صفقة بلغت قيمتها نحو 5.7 مليارات جنيه.