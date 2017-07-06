الكويت: السيطرة على تسرب نفطي بحقل الرتقة

أعلنت شركة نفط الكويت السيطرة على التسرب النفطي الذي حدث بخط لأنابيب النفط الخام بحقل الرتقة شمالي الكويت دون وقوع إصابات أو تأثير على عمليات الشركة.

وقالت بدرية عبدالرحيم، المتحدث الرسمي باسم نفط الكويت نائب الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والمالية بالوكالة، في تصريحات اليوم الخميس: إن “الفرق المختصة بالشركة وطبقا لمعايير الأمن والسلامة تمكنت من السيطرة الكاملة على التسرب خلال ساعتين”.

وأوضحت عبدالرحيم أنه “لم يتم رصد أي قراءات لوجود تسرب لغاز كبريتيد الهيدروجين إتش2 اس في موقع الحادث”، مضيفة أنه “سيتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وفقا للإجراءات المتبعة بالشركة”.