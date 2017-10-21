الكونفدرالية.. الإفريقي في مهمة سهلة أمام سوبر سبورت

الفتح مطالب بتعويض خسارته أمام مازيمبي لبلوغ النهائيعلي المصري: يحل مازيمبى الكونغولى، ضيفا ثقيلا على الفتح الرباطى المغربى، مساء اليوم السبت، فى إياب الدور قبل النهائى، لكأس الاتحاد الإفريقى "الكونفدرالية"، وسيقام اللقاء على ملعب "مولاى الحسن"، بالعاصمة المغربية الرباط، وانتهى لقاء الذهاب

الفتح مطالب بتعويض خسارته أمام مازيمبي لبلوغ النهائي



علي المصري:

يحل مازيمبى الكونغولى، ضيفا ثقيلا على الفتح الرباطى المغربى، مساء اليوم السبت، فى إياب الدور قبل النهائى، لكأس الاتحاد الإفريقى “الكونفدرالية”، وسيقام اللقاء على ملعب “مولاى الحسن”، بالعاصمة المغربية الرباط، وانتهى لقاء الذهاب الذى أقيم منذ ثلاثة أسابيع بالتعادل السلبى، بفوز الفريق الكونغولى بهدف نظيف، وينبغي على الفتح الفوز بفارق هدفين من أجل الصعود للدور النهائي، فيما يكفي مازيمبي التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في هز الشباك.

ويسعى الفتح بقيادة مديره الفني وليد الركراكي، لإنهاء عقدة مازيمبي الذي توج على حساب الفتح بلقب السوبر الإفريقي عام 2011، ثم فاز عليه بثلاثية في دور المجموعات بالكونغو في نسخة 2013 بالكونفدرالية، قبل أن يفوز الفتح بالمغرب بثنائية دون رد كما فاز مازيمبي في نصف النهائي ذهابًا بهدف وحيد.

ويتسلح الفتح بعودة سعد آيت الخرصة وهشام العروي، بجانب وجود المهاجم الخطير لامين دياكيتي، واحتمالية مشاركة أيوب سكومة، بينما يبقى مازيمبي منافسًا عنيدا صاحب تاريخ حافل في قارة إفريقيا، بقيادة مدربه الحالي الأوزبكي قاسيموف، بجانب بعض المخضرمين من اللاعبين مثل الزامبي راينفورد كالابا.

وفى لقاء إياب نصف النهائى الآخر، الذى سيقام غدا الأحد، يستضيف الإفريقي التونسى، على الملعب الأوليمبي فى رادس، نظيره سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، ويدير اللقاء الطاقم المصرى المكون من جهاد جريشة، ويعاونه السوداني وليد علي، والمصري تحسين أبوالسادات، ومواطنه إبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.

وانتهى لقاء الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، وفرط الإفريقي في فوز كان في المتناول، واقترب الفريق التونسى بشدة من الصعود لنهائي المسابقة، إذ يكفيه التعادل السلبي في المباراة، لمواصلة حلمه نحو التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل، بات يتعين على سوبر سبورت الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق نتيجة مباراة الذهاب، من أجل حجز بطاقة التأهل للنهائي.

ويبحث الإفريقي عن التأهل لنهائي الكونفدرالية بعد غياب 6 أعوام كاملة منذ صعوده لنهائي نسخة 2011، حين خسر اللقب أمام المغرب الفاسي، معولاً على قدرات مدربه ماركو سيموني، والمهاجم الكونغولي المخضرم فابريس أونداما وصابر خليفة وأسامة الدراجي الموهوب ووسام بن يحيى، فى المقابل، يحلم سوبر سبورت بمفاجأة مع مدربه إريك تينكلر، بجانب وجود هداف البطولة النيوزيلندي جيريمي بوريكي، الذي أحرز 9 أهداف في البطولة.