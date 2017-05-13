الكونفدرالية الأفريقية.. سموحة يسقط أمام زيسكو

على المصرى سقط فريق الكرة الأول بنادى سموحة، فى فخ الخسارة أمام مضيفه زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف نظيف، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، لدور الستة عشر "المجموعات"، لكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، والذى أقيم بين الفريقين على ملعب "ليفي مواناواسا ستاديوم" بمدينة "ندولا" الزا

على المصرى

سقط فريق الكرة الأول بنادى سموحة، فى فخ الخسارة أمام مضيفه زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف نظيف، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، لدور الستة عشر “المجموعات”، لكأس الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية”، والذى أقيم بين الفريقين على ملعب “ليفي مواناواسا ستاديوم” بمدينة “ندولا” الزامبية.

سجل هدف اللقاء الوحيد جاكسون ويري، من ضربة جزاء فى الدقيقة 73، سدَّدها على يسار محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، احتسبها حكَم اللقاء الغاني سيسيل فليشر، بعد لمسة يد من باتريك مالو مُدافع سموحة.





سيطر أصحاب الأرض والجمهور على أغلب فترات اللقاء، وأضاع لاعبو الفريق الزامبى عددًا كبيرًا من الفرص كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية. في المقابل لم يظهر سموحة بالشكل الهجومى المعروف عنه، ولم تكن له خطورة تُذكر على مرمى زيكسو.