الكونغو تهدي مصر تعادلًا ثمينًا مع غانا في كوماسي

علي المصري احتاج منتخب غانا لـ86 دقيقة من أجل هز شباك مضيفه الكونغو، التي تقدمت بهدف في الدقيقة 18، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين على ملعب "بابا يارا" بالعاصمة الغانية كوماسي، في ختام لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية

علي المصري

احتاج منتخب غانا لـ86 دقيقة من أجل هز شباك مضيفه الكونغو، التي تقدمت بهدف في الدقيقة 18، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين على ملعب “بابا يارا” بالعاصمة الغانية كوماسي، في ختام لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.





انتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الضيوف بهدف لتييفي بيفوما، في الدقيقة 18، قبل أن يدرك توماس بارتي التعادل لأصحاب الأرض والجمهور، في الدقيقة 86 من عُمر اللقاء، الذي أداره تحكيميًّا الحكَم الدولي التونسي يوسف السرايري.

وأهدى منتخب الكونغو نظيره المصري هدية ثمينة، الذي سقط في فخ الخَسارة بهدف نظيف، أمس، أمام الكونغو، وبتلك النتيجة تربعت أوغندا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بسبع نقاط، وتراجعت مصر للمركز الثاني، بعدما تجمَّد رصيدها عند ست نقاط، وبقيت غانا في المركز الثالث ولكنها رفعت رصيدها لنقطتين، والكونغو في قاع المجموعة بنقطة واحدة.

وانحصرت المنافسة بشكل كبير في تلك المجموعة بين أوغندا ومصر على الترتيب، من أجل خطف تأشيرة التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، وستحدد نتيجة مباراة يوم الثلاثاء بين المنتخبين في برج العرب شكل المنافسة في تلك المجموعة، فيما ابتعدت غانا بتعادلها اليوم نسبيًّا، خاصة أنها ستخرج في الجولة المقبلة لمواجهة الكونغو في برازفيل.