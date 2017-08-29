الكونغو تدعو السيسي لحضور الاجتماع الأفريقي حول ليبيا

سمر السيد استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، صباح اليوم، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، الذي يزور القاهرة، حاملاً رسالة إلى الرئيس السيسي من رئيس جمهورية الكونغو، ساسو نجيسو، تتضمن دعوة الرئيس للاجتماع الثالث للجنة رفيعة المستوى لرؤساء د



سمر السيد



استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، صباح اليوم، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، الذي يزور القاهرة، حاملاً رسالة إلى الرئيس السيسي من رئيس جمهورية الكونغو، ساسو نجيسو، تتضمن دعوة الرئيس للاجتماع الثالث للجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، والمُقرر عقده في العاصمة الكونغولية برازافيل يوم 9 سبتمبر القادم.

واستعرض نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية خلال اللقاء جهود مصر المُكثفة لإرساء السلام والاستقرار قي ليبيا وتحقيق التقارب المأمول بين الأطراف، كما تناول اللقاء أيضاً مُختلف العلاقات الثنائية بين البلدين ورؤية جمهورية الكونغو لتطور الأوضاع في إقليم البحيرات العظمى.