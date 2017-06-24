الكونجرس الأمريكى يشيد بالاقتصاد المصرى

جيمس هارمون : سحر نصر قامت بعمل جيد فى دعم ريادة الأعمال مصر تمتلك الأساسيات الاقتصادية الكلية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر رصدنا 300 مليون دولار للاستثمار فى السوق المصرية

المال – خاص : استمع الكونجرس الأمريكى إلى تقرير عن التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتقييم البرامج الحالية ووضع إطار للمساعدات المستقبلية فجر اليوم السبت. وناقش أعضاء الكونجرس المشروعات، و منها الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات، أحد المشروعات الموقعة مع وزارة الاستثمار و التعاون الدولى، و أكدوا على الدور المهم لهذا الصندوق فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأدلى جيمس هارمون، رئيس الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات، بشهادته أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية بالكونجرس. وقال”هيرمون”:”تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت الحكومة بعمل برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، كما أن الخطوات قامت بها الحكومة على مستوى وزرائها مثل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى قامت بعمل جيد فى دعم ريادة الأعمال، فصناع القرار الجيدون على المستوى الحكومى والإصلاحات التى يتم تبنيها، سوف تؤدى إلى تحسين الاقتصاد المصرى”. وأضاف :”صندوق المشروعات المصري الأمريكي، الذي بدأ نشاطه منذ عامين استثمر إلى الآن 98 مليون دولار في مصر، وجذب أيضا استثمارات أجنبية بقيمة 110 ملايين دولار، ويستعد لمواصلة التوسع بعد الإصلاحات الاقتصادية، كما رصد 300 مليون دولار للاستثمار في السوق المصرية الواعدة”، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نموذجا للتنمية الاقتصادية المستدامة مقابل تكلفة قليلة جدا، إن وجدت، بالنسبة لدافعي الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضحا أن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وتابع :”في يناير 2017 وافقت الحكومة المصرية على قانون الإفلاس الذى طال انتظاره لحماية المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال، وهو الآن فى انتظار موافقة البرلمان، وفي مايو 2017، أصدر البرلمان المصري قانونا جديدا للاستثمار لتحفيز الأنشطة التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر، نتج عن هذه الاجراءات الاقتصادية، زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجددت الثقة في الاقتصاد المصري، وأصبح الآن يمتلك الأساسيات الاقتصادية الكلية الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر”. وقال :”بالاستثمار في مصر، نحن واثقون في الاقتصاد ونجاح الاستثمارات التى من شأنها جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يساعد على دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة”. وتحدث “هارمون” عن عدد من الشركات التي قام الصندوق بضخ استثمارات بها بمصر، وهى شركة “فورى” للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة “ثروة كابيتال” بقيمة 56.1 مليون دولار، و”سمارت كير” بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة “تنمية” بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق “الجيبرا “بقيمة 10 ملايين دولار. وفى نهاية الجلسة، أشاد الكونجرس بالدور الحيوى الذى يقوم فيه الصندوق فى دعم المشروعات الناشئة وصغار المستثمرين فى مصر، ومستوى الاقتصاد المصرى، وأكد النواب على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، و أشادوا بالإصلاحات التشريعية التى حسنت مناخ الاستثمار و بيئة الأعمال، مثل قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد، مشيرين إلى أن هذا ترجم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وهو تأكيد على الثقة فى الاقتصاد المصرى. وكان الصندوق أسس من خلال برنامج التعاون الاقتصادى، الذى تفاوضت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقد آخر لقاء بين الدكتورة سحر نصر، وجيمس هارمون، فى واشنطن، فى شهر أبريل الماضى، على هامش مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، و ناقش الجانبان زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، كما بحثا التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشارى للصندوق، يكون دوره تقديم الاستشارات بشأن استثمارات الصندوق فى مصر، والتأكد من أن هذه الاستثمارات تتماشى مع أولوياتها الوطنية وتتناسب مع احتياجات الشعب.

