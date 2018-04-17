الكومي يخفض طن الحديد 170 جنيهًا

محمود زكيقال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك انخفاضًا بسعر طن شركة الكومي للحديد والصلب، بقيمة 170 جنيهًا للطن.وأضاف فاوي، في تصريحات، لـ"المال"، أن الشركة سجلت سعر الطن 12280 جنيهًا تسليم أرض المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من

محمود زكي





قال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك انخفاضًا بسعر طن شركة الكومي للحديد والصلب، بقيمة 170 جنيهًا للطن.

وأضاف فاوي، في تصريحات، لـ”المال”، أن الشركة سجلت سعر الطن 12280 جنيهًا تسليم أرض المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من 12450 جنيهًا.

وأوضح أن السعر للتجار والموزعين يصل إلى 12450 جنيهًا للطن، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12600 جنيه شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن التراجع يأتي نتيجة تراجع سعر البيليت عالميًّا خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة تراجعًا في الأسعار.