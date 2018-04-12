الكومي للصلب يخفض سعر الطن إلى 12450 جنيهًا

محمود زكي قال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك انخفاضًا بسعر طن شركة الكومي للحديد والصلب، وذلك بقيمة 300 جنيه للطن. وأضاف فاوي، في تصريحات، لـ"المال"، أن الشركة سجلت سعر الطن 12450…

محمود زكي





قال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك انخفاضًا بسعر طن شركة الكومي للحديد والصلب، وذلك بقيمة 300 جنيه للطن.

وأضاف فاوي، في تصريحات، لـ”المال”، أن الشركة سجلت سعر الطن 12450 جنيهًا تسليم أرض المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة بدلًا من 12750 جنيهًا.

وأوضح أن السعر للتجار والموزعين يصل إلى 12600 جنيه للطن، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك عند 12800 جنيه شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن التراجع يأتي نتيجة تراجع سعر البيليت عالميًّا خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة تراجعًا في الأسعار.