الكومي للصلب تخفض أسعار الطن 200 جنيه

محمود زكي أعلنت شركة الكومي للحديد والصلب أنها قامت بخفض القوائم السعرية للحديد بقيمة 200 جنيه للطن.وقال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، في تصريحات، لـ"المال"، إن شركة الكومي أبلغت الوكلاء والموزعين بخفض أسعار الطن ليصل سعره تسليم أرض المصنع

محمود زكي

أعلنت شركة الكومي للحديد والصلب أنها قامت بخفض القوائم السعرية للحديد بقيمة 200 جنيه للطن.





وقال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، في تصريحات، لـ”المال”، إن شركة الكومي أبلغت الوكلاء والموزعين بخفض أسعار الطن ليصل سعره تسليم أرض المصنع إلى 11800 جنيه، بدلًا من 12005 جنيهات للطن، شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن سعر الطن للوكلاء والموزعين بلغ حوالي 11950 جنيهًا للطن شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة، في حين يبلغ السعر النهائي للمستهلك حوالي 12100 جنيه للطن بدلًا من 12300 جنيه.

يُذكر أن هناك عددًا من شركات الحديد خفضت أسعارها خلال الفترة الماضية.