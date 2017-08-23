الكومي للحديد والصلب يرفع سعر الطن 300 جنيه

محمود زكيرفعت شركة الكومي للحديد والصلب القوائم السعرية لها بقيمة 300 جنيه لطن الحديد، حيث بلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع 11500 جنيه شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة مقابل 11200 جنيه مطلع شهر أغسطس الحالي.وقال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن الشركة أبلغت ا

محمود زكي

رفعت شركة الكومي للحديد والصلب القوائم السعرية لها بقيمة 300 جنيه لطن الحديد، حيث بلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع 11500 جنيه شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة مقابل 11200 جنيه مطلع شهر أغسطس الحالي.

وقال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن الشركة أبلغت الوكلاء والموزعين بالزيادة في أسعار الطن، مشيرًا إلى أن السعر يصل إلى التجار 11650 جنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف فاوي في تصريحات لـ”المال” أن السعر النهائي للمستهلك يصل إلى 11800 جنيه للطن شاملة أيضًا ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة نظرًا لزيادة أسعار المواد الخام “البليت” عالميا وهو ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار بهذه الطريقة.