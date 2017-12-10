الكوميسا يرفع إشغالات فنادق شرم الشيخ

دعاء محمود قال مصدر مسئول بمحافظة جنوب سيناء، لـ"المال"، إن إشغالات فنادق مدينة شرم الشيخ ارتفعت من 35% إلي 60% خلال فترة انعقاد مؤتمر الكوميسا، الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا. كان الم

دعاء محمود

قال مصدر مسئول بمحافظة جنوب سيناء، لـ”المال”، إن إشغالات فنادق مدينة شرم الشيخ ارتفعت من 35% إلي 60% خلال فترة انعقاد مؤتمر الكوميسا، الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

كان المؤتمر عقد تحت عنوان “التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم” خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية وممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، وشخصيات رفيعة المستوى من فى مجال الاعمال من المصريين والافارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار من أجل النمو الشامل.