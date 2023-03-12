الكوميسا تنظم ندوة عن المشروع الإقليمي لميكنة الجمارك

دعت كل من مصلحة الجمارك، والغرف التجارية شركات الاستيراد والتصدير والجهات المختلفة بمنظومة التجارة والنقل إلى المشاركة في ندوة مع الأمانة العامة للكوميسا، وذلك حول مشروع مركز الدعم الإقليمي لميكنة الجمارك.



وأكدت مصلحة الجمارك، على أن الندوة يأتي في إطار قيام الكوميسا بتنفيذ برنامج تيسير التجارة بتمويل من الاتحاد الأوربي وبالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتات) وبالتنسيق مع الأمانة العامة للكوميسا.



ومن المقرر أن يتم تحديد موعد للندوة والتي ستكون على مدار يومين الأول يوم 16 مارس الجاري، و30 مارس أيضا.

وكان قد خصص الاتحاد الأوروبى 53 مليون يورو قبل سنوات لتسهيل التبادلات التجارية فى السوق المشتركة لكتلة شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا).

ويشكل هذا المبلغ جزءا من برامج الدعم لصندوق التنمية الأوروبى الذى تبلغ قيمته 85 مليون يورو لبرنامج كوميسا للتكامل الإقليمى.

وقال الأمين العام لتكتل كوميسا سينديسو نجوينيا، خلال اجتماع إقليمى عقد مؤخرا للدول الأعضاء فى لوساكا زامبيا، “إن الهدف من برنامج تيسير التجارة هو جعل المعاملات التجارية أكثر سهولة، وسرعة وأكثر كفاءة وأقل تكلفة، مما يعزز التدفقات التجارية فى ممرات النقل المحددة“.

وتوقع أن يؤدى التمويل إلى زيادة التدفقات التجارية داخل المنطقة للسلع والأشخاص والخدمات عن طريق تخفيض التكاليف وتأخير الواردات والصادرات فى مراكز حدودية محددة.

وأضاف “ إن هذا سيعزز القدرة التنافسية للشركات فى المنطقة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

ويتوافق مشروع سیاسة النقل، مع سیاسة كوميسا للنقل التى توفر إطارا لتطویر السیاسات الوطنیة التى تعزز جدول الأعمال الإقلیمى، كما يهدف إلى توفير الربط المادى الإقليمى والتيسير السلس فى توفير خدمات النقل التى لا تعترضها الاختناقات التنظيمية والترخيصية والإدارية والتشغيلية من أجل عبور الحدود وخدمات النقل العابر.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور علاء عز وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة وأمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، خطابا للغرف التجارية بالمحافظات، بورود كتاب وزارة التجارة والصناعة بشأن معرض الأغذية الدولي ( IFEX Philippines ) والذي سيقام خلال الفترة من 26 الى 28 مايو المقبل، في مركز التجارة العالمي مترومانيلا، ومدينة باساي، الفلبين.

ويشمل المعرض مجموعة واسعة متنوعة من الأطعمة والمكونات الأسيوية الفريدة ويعد منصة تجارية هامة للمشترين والعارضين حول العالم.