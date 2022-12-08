الكوميديا تعود بأفلام دسمة بموسم نصف العام.. تكلفة منخفضة جاذبة للجماهير

تعود السينما الكوميدية بقوة في موسم أجازة نصف العام الفترة القادمة بأفلام متنوعة لنجوم مهمين أبرزهم النجم محمد هنيدي بفيلمه السينمائي الجديد ” نبيل الجميل ” تأليف أمين جمال ومحمد محرز واخراج خالد مرعي وتشاركه بطولته النجمة اللبنانية نور وكوكبة من الفنانين .

كذلك تعود النجمة روبي بفيلم سينمائي كوميدي ” جروب الماميز ” ، وتشاركها بطولته النجمة يسرى اللوزي تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال وإنتاج محمد رشيدي، برودكشن وإخراج عمرو صلاح.

كما يقدم النجم رامز جلال فيلمه الجديد ” أخي فوق الشجرة” وتشاركه بطولته نسرين طافش وتار عماد وويزو والفيلم تأليف لؤي السيد واخراج محمود كريم، ويعود النجم اياد نصار بفيلم” المطاريد” ويشاركه بطولته أحمد حاتم وتارا عماد أيضا تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين واخراج ياسر سامي ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول صاحب نادي المطاريد الذي يجسده أحمد حاتم ويرث النادي عن والده، ويحاول أن ينافس على البطولات مع فريق كرة القدم.

وفيلم اثنين للايجار الذي يقوم ببطولته كل من بيومي فؤاد ورانيا يوسف وميريهان حسين ، تأليف محمد القواتشي واخراج شادي علي ، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف، كل ضيف بطل حكاية ويدور الفيلم في إطار كوميدي تشويقي.

أحمد سعد الدين : روبي ليست فنانة أو نجمة كوميدية لكنها ممثلة جيدة

أعرب الناقد الفني أحمد سعد الدين أن موجة الكوميديا موجودة ، وكان مفترض أن تطرح تلك الأفلام السينمائية في نصف العام لكن تم تأجيلها ، مثلما كان المخرجين داوود عبد السيد ومحمد خان يطرحان أفلامهما الخفيفة في ذلك الوقت .

وأكد أن محمد هنيدي يعود بفيلمه نبيل الجميل ، لأن أفلامه السينمائية الأخيرة لم تكن قوية وجيدة فنيا ، وذلك ماحدث في فيلمه الأخير ” النمس والانس ” مع المخرج شريف عرفة .

أما رامز جلال فدائما أفلامه السينمائية تكون في منطقة الوسط بالنسبة للايرادات ، حيث يعتمد على بعض المواقف التي تجلب الضحك في الفيلم للجمهور وفق” سعد الدين” .

ولفت الى أن روبي ليست فنانة أو نجمة كوميدية لكنها ممثلة جيدة ، ونجاح فيلمها الجديد” جروب المامميز” يتوقف على جودة السيناريو الخاص بالعمل ، وحقيقة فكرة الفيلم جديدة لكن الأهم كيفية تنفيذها وتوظيفها في أحداثه .

ونوه ان الظاهرة الغريبة وجود أكثر من 5 أفلام كوميدية بالموسم الذي لاتتعدى مدته 8 أسابيع بسبب اقتراب الموسم الرمضاني ، لذلك لن يحقق أي فيلم منهم ايرادات كبيرة بدور العرض ، حيث أن موسم رمضان معروف بالأعمال الدرامية ثم يأتي بعده عيد الفطر بأفلام سينمائية جديدة ويستحيل أن تنافس أفلام موسم نصف العام على ايرادت عيد الفطر .

أيمن سلامة : الجمهور متعطش لمشاهدة أفلام سنيمائية كثيرة

قال المؤلف أيمن سلامة للمال أن الجمهور متعطش لمشاهدة أفلام سنيمائية كثيرة ، لاسيما بعد تضاءل عدد الأفلام السينمائية المنتجة خلال العام مقارنة بالماضي ، فكانت السينما المصرية مصدر الدخل الثاني في البلاد بعد القطن في فترة زمنية معينة .

وأردف قائلا أن الممثل من حقه أن يقدم أنماط مختلفة من الأدوار الفنية ، ولايحصر نفسه في قالب واحد لذلك من حق روبي أو اياد نصار تقديم شخصيات كوميدية في أفلام المطاريد وجروب المامميز والحكم في النهاية للجمهور .

وأشار أيضا الى أنه يمكنه كتابة فيلم سينمائي كوميدي، لكن لو كانت هناك رسالة معينة يريد توجيهها للجمهور من خلال أحداثه الدرامية المختلفة .

حنان شومان : محمد هنيدي هو الأقوى بين هؤلاء الفنانين برغم تراجع نجوميته

وترى الناقدة حنان شومان أن خريطة السينما المصرية عشوائية وغير منظمة منذ سنين طويلة ، فلايوجد موسم معين خلال العام محدد ب نوع معين التيمة السينمائية ، بل يكون الأمر صدفة مع صناع الأفلام السينمائية أحيانا يكون الموسم كوميديا وموسما آخر يكون اجتماعيا وهكذا .

وقالت أيضا إن هناك عدد محدود جدا في الانتاج السينمائي ، وأغلب الأفلام التي ستقدم الفترة القادمة بالطابع الكوميدي للجمهور انتاجها ضعيف وغير مكلف بصورة كبيرة ، لذلك بسبب عشوائية الانتاج السينمائي وضعفه نوعا ما سيتم تقديم أفلام سينمائية كوميدية بقوة .

وأكدت شومان أن محمد هنيدي هو الأقوى بين هؤلاء الفنانين ، على الرغم من كونه لم يعد بنفس نجوميته التي كانت في فترة التسعينات “، أما باقي النجوم الآخرين أبطال هذه الأفلام فليسوا نجوما سوبر ستار مقارنة بهنيدي لذلك متوقع أن يكون عائد هذه الأفلام ليس كبيرا بدور العرض السينمائي.

حيث أن التوزيع الخارجي للأفلام وعرضها على المنصات المختلفة يحقق نوعا من الايرادات للأفلام السينمائية لكن ذلك يتطلب وقتا طويلا وفق” شومان” ، أما المنتج السينمائي الأمريكي بمجرد عرضه سينمائيا يحقق ايرادات كبيرة ، لكن المنتج السينمائي المصري فانفاقه على فيلمه يكون قليل وكذلك المردود المادي يكون بنفس الدرجة مقارنة بنظيره الأمريكي .