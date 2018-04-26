الكومباوندات آمنة والشوارع عائمة فى القاهرة الجديدة

■ «مدبولي» يتابع الموقف ميدانيا .. وفوزي: الأمطار أثرت على %5 فقط من التجمعات السكنية المال - خاص وتسببت عواصف رعدية فى سقوط أمطار كثيفة على مختلف أنحاء الجمهورية الثلاثاء استمرت حتى الأمس، واكتست شوارع القاهرة الجديدة وضواحيها…

■ «مدبولي» يتابع الموقف ميدانيا .. وفوزي: الأمطار أثرت على %5 فقط من التجمعات السكنية



المال – خاص



وتسببت عواصف رعدية فى سقوط أمطار كثيفة على مختلف أنحاء الجمهورية الثلاثاء استمرت حتى الأمس، واكتست شوارع القاهرة الجديدة وضواحيها بالمياه وأدى ذلك لانقطاع التيار الكهربائى عن عدة مناطق، ما تسبب فى مشكلات وشكاوى من السكان، بجانب توقف حركة المرور.

أشار المصدر إلى أنه فور اكتمال الأعمال، لن تحدث أى مشكلات مستقبلية فى صرف مياه الأمطار، لافتاً إلى أن هيئة المجتمعات تعمل بجدية على تطوير منظومة البنية التحتية بمختلف المدن، خاصة بالقاهرة الجديدة التى تحوى نسبة كبيرة من استثمارات القطاع الخاص.

كما لفت إلى أن الهيئة، ممثلة فى أجهزة المدن، تسلمت إدارة محطات المياه والصرف الصحى، من الشركة القابضة، منذ أوائل فبراير الماضى، لتولى مسئولية إعادة رفع كفاءة وتطوير تلك المحطات بالكامل.

وأوضح أن مسئولية جهاز المدينة فى التعامل مع الظروف الاستثنائية، تقتصر على الشوارع الرئيسية والفرعية، وتقع المسئولية داخل الكومباوندات السكنية، على شركات القطاع الخاص.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات لتنمية وتطوير المدن، الاستعانة بـ«شفاطات» من شركات مياه الشرب والصرف الصحى، يعمل 10 منها حالياً، بخلاف 10 أخرى فى الطريق، لرفع المياه المتجمعة من معظم المناطق.

وتفقد أمس، وزير الإسكان والمرافق، الدكتور مصطفى مدبولى، عدداً من المواقع بالمدينة، لمتابعة جهود «شفط المياه» من الشوارع والمناطق المنخفضة.

من جانبه قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنفيذ مشروعات البنية التحتية والأساسية على أعلى مستوى لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة، ضرورة لحماية المواطنين والاستثمارات، مشيراً إلى أن مشكلة تجمع مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة، لم تتعد 5 % من الكومباوندات السكنية، لكنها كانت واضحة فى الشوارع الرئيسية.

وأشار إلى أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والاستفادة من خبراته، وقدرته على الإشراف، والدليل على ذلك، قوة البنية الأساسية فى بعض المدن التى قام القطاع الخاص بتنفيذها كمطور عام، مثل مصر الجديدة.

وأوضح المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، أن القطاع الخاص يقوم بإجراء دراسات خاصة لعمليات صرف الأمطار داخل الكومباوندات السكنية، وضمان عزل المنازل عند حدوث طارئ مناخى، كما يتم اتباع العديد من الأليات البنائية، منها استخدام الإنترلوك فى الشوارع بدلاً من الأسفلت، وتوفير طبقات لتصريف الأمطار، وألية خاصة لحماية البدرومات والأدوار المنخفضة.

