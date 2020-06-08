الكول سنترتتحوط ضد كورونا بتدابير استثنائية

اتجهت شركات الاتصالات وخدمات الكول سنتر لاتخاذ تدابير صارمة أكثر تشددا لضمان سلامة موظفيها وعملائها من مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، عبر آليات متنوعة منها التوسع فى تطبيق سياسة العمل عن بعد والالتزام بأعمال التطهير والتعقيم الشاملة، طبقا لاشتراطات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب التوسع فى تقديم خدمات رقمية والتواصل مع مستخدميها عبر منصات التواصل الاجتماعى .

أعلن عدد من رؤساء الشركات الالتزام الكامل بسداد مستحقات الموظفين مع عدم وجود خطط مستقبلية لتسريح أى أعداد منهم، وتقديم صور الدعم لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة منها زيادة المرتبات.

«المال» استطلعت خطط 8 شركات متخصصة فى تقديم خدمات التعهيد فى الحفاظ على سلامة مندوبيها مع عدم التأثير بالسلب على تقديم الخدمة للعملاء.

المصرية للاتصالات

صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات «we» أن الشركة تعمل على تطبيق إجراءات احترازية لضمان سلامة العاملين فى مراكز اتصال خدمة العملاء دون الإخلال بمنظومة العمل، منها تفعيل سياسة العمل من المنزل لعدد كبير من مقدمى الخدمة عبر تسليمهم أجهزة حاسبات شخصية لتقديم الخدمة عن بعد، ومنح جميع الأمهات والسيدات الحوامل، والموظفين الذين يعانون من أمراض الدم أو المناعة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا تجدد دوريا.

«We» توزع أجهزة حاسبات على موظفيها.. وإجازات مدفوعة للسيدات

قال إن التدابير السابقة ساهمت فى تقليل عدد العاملين داخل المراكز بنسبة بلغت 75% و ضمنت وجود مسافة آمنة بين مقدمى الخدمة العاملين داخل المركز الواحد، كما تجرى الشركة أيضا باستمرار أعمال تعقيم وتطهير لكافة المواقع والمكاتب مع إتاحة المستلزمات اللازمة للوقاية من خطر الأصابة بالفيروس .

أكد على الدور الحيوى الذى تلعبه مراكز الاتصال وخدمة العملاء فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة خطر كورونا ما يزيد الطلب على مكالمات خدمة العملاء بشكل ملحوظ.

فودافون مصر

ألمح أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية فى شركة فودافون مصر إلى أن الشركة لديها فرق عمل متخصصة فى إدارة الأزمات والعمل على وضع خطط لاستمرارية العمل وتقديم الخدمات للعملاء وإدارة الشبكة.

عصام: « فودافون» تدير %80 من عملياتها عن بعد

أشار إلى الضوابط وآليات العمل التى وضعتها فودافون لضمان سلامة العاملين فى فروعها ومراكز خدمة العملاء مع ضمان مستوى كفاءة الخدمة ومعدلات الإنتاجية منها تطبيق سياسة العمل عن بعد لأكثر من %80 من الموظفين، والاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ «Chat Bot» والتواصل مع شكاوى واستفسارات العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر صفحات التواصل الاجتماعى، إلى جانب أعمال التعقيم والتطهير المستمرة للفروع، بما فى ذلك الأسطح والأثاث والمصاعد والمقابض، وتوفير المستلزمات اللازمة للوقاية والتعقيم.

ذكر أن خطة الشركة لمواجهة الأزمة الراهنة تضمنت تقديم خدمات رقمية جديدة للمشتركين مثل تطبيق «أنا فودافون» الذى يتيح للعملاء إمكانية الحصول على الخدمة دون الحاجة لإجراء محادثة مع خدمة العملاء، أو التوجه إلى الفروع، علاوة على تقليص عدد ساعات العمل فى فروعها، بما يتوافق مع قرار الحكومة بتطبيق حظر التجوال .

أورنج مصر

كشف عماد السنباطي، نائب رئيس شركة أورنج مصر لقطاع الموارد البشرية، عن التدابير الوقائية التى اتخذتها الشركة للحد من انتشار العدوى بين موظفيها وعملائها مثل تركيب أجهزة تعقيم لليدين فى المقر الرئيسى وجميع المبانى التابعة لها، ومنافذ البيع، وتوفير قفازات وكمامات للموظفين إلى جانب التعقيم المستمر لجميع الأسطح ودورات المياه والمصاعد وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء قبل الدخول إلى مقرات الشركة وفروعها، إلى جانب إتاحة فريق طبى كامل لمساعدة الموظفين وإرشادهم حال ظهور أى متاعب على مدار الساعة.

السنباطى: «أورنج» تستعين بفريق طبي.. وتثبيت واق بلاستيك لمنع انتقال العدوي

أضاف السنباطى أن أورنج اتجهت نحو توسيع ثقافة العمل من المنزل التى كانت موجودة قبل جائحة كورونا، إذ كانت تسمح لكل موظف بيوم عمل من المنزل، مبينا أن أورنج استطاعت نقل ما يزيد عن %95 من موظفيها للعمل من المنزل فى وقت قصير تدريجياً، لا سيما أن شركات الاتصالات تحتاج إلى مستوى عال من تأمين المعلومات والحفاظ على سرية بيانات العملاء .

تابع أن الشركة أتاحت خدمة حجز ومعرفة دور العميل فى الانتظار مسبقا من المنزل، حال اضطراره لزيارة أحد الفروع على تطبيق MyOrange، منعاً للتكدس فى الفروع ، إلى جانب تثبيت واق من البلاستيك فى جميع مكاتب خدمة العملاء لضمان عدم انتقال وانتشار الفيروس، ووضع إرشادات الوقاية والأمان فى جميع منافذ البيع.

كما نظمت ندوات توعية للموظفين خاصة قطاع خدمة العملاء لتدريبهم على كيفية حل المشاكل التقنية التى تواجههم أثناء العمل من المنزل، كما تم تدريب جميع المديرين فى مختلف الإدارات على كيفية التعامل مع الموظفين عن بعد، وأهمية التواصل النفسى معهم وعقد اجتماعات فردية بصفة دورية بالإضافة إلى استبيان لمعرفة مدى رضاء الموظفين عن سياسة العمل من المنزل، وتشجيع جميع الإدارات على التواصل الدائم مع بعضهم لمتابعة سير العمل عن بعد باستخدام أحث صيحات التكنولوجيا .

أعلن عن تقديم الشركة أحدث الحلول الرقمية والمالية لمساعدة العملاء على إنجاز المعاملات اليومية أثناء بقائهم فى المنزل دون الحاجة إلى الخروج ولتخفيف الضغط على موظفى خدمة العملاء مع الحفاظ على سلامتهم ومواكبة الظروف الاستثنائية الحالية عبر تطبيق MyOrange، الذى يتيح للعملاء دفع الفواتير والتحكم فى الباقات والاستهلاك وشحن الرصيد بكل سهولة من المنزل، وخدمة اورنچ 8000 للأفراد لطلب المساعدة وإنجاز المشاوير وتوصيل الطلبات إلى باب البيت.

فضلًا عن طرح تطبيقات لقطاع الشركات، منها تطبيق +Orange U-Ctrl لإدارة والتحكم فى جميع خطوط اورنچ للشركات أون لاين، وخدمة AVAYA Spaces للتعليم عن بعد، وخدمات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الشبكة الافتراضية Connect2Work والحل الرقمى المتكامل Business Pro

اتصالات مصر

اتخذت شركة اتصالات مصر تدابير عاجلة للحفاظ على صحة موظفيها مع ضمان استقرار أداء الخدمات المقدمة للعملاء على رأسها خفض العدد المتواجد بالموقع، لخلق وفره فى المساحات وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى المطلوب، فضلا عن تقليل عدد أيام تناوب فترات العمل.

«اتصالات» تتعاقد مع شركات متخصصة لأعمال التطهير والتعقيم

تقوم الشركة بصورة دورية بتعقيم المقر من خلال التعاقد مع شركات متخصصة وإتاحة جميع مستلزمات الحماية من مطهرات وكمامات للموظفين المتواجدين بالمقر، وتوفير نظم وأجهزة حاسبات لتفعيل العمل من المنزل دون أى تأثير على مستوى الخدمة المقدمة.

قالت الشركة إنها تحرص دائما على توعية العملاء بأهمية استخدام الخدمات التكنولوجية المتاحة عن بعد، بدءا من الخدمة الصوتية إلى تطبيق ماى اتصالات، انطلاقا من كون المعاملات الرقمية هى البديل الأمن والسريع على حسب رؤيتها.

أكدت اتصالات أنها قطعت خلال السنوات الماضية شوطا كبيرا فى تزويد العملاء بخدمة تكنولوجية ورقمية شاملة، تتميز بالسرعة والدقة تحتوى على %90 من المعاملات المحتملة للعملاء والاستفسارات المتوقعة.

إى فاينانس

كشف سعيد رياض، مدير أول مبيعات مراكز الكول سنتر فى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ( إى فاينانس )، أن الشركة قررت تحويل %80 من مندوبى خدمات مراكز الاتصالات للعمل من المنزل، وجميع الإدارات الداعمة لعملياتها ومنها التدريب والجودة والموارد البشرية مع عقد الاجتماعات مع مسئوليها عن طريق منصة Microsoft team للاجتماعات أون لاين.

رياض: «إى فاينانس» تضع مسافات فاصلة بين مندوبيها تطبيقا للتباعد الاجتماعى

قال إن إى فاينانس تجرى عملية تعقيم شاملة لمواقع العمل باستخدام المطهرات ومادة الكلور كل ساعتين على مدار اليوم، وفحص درجة حرارة العاملين مع التأكيد المستمر على وجود مسافة فاصلة بين كل موظف داخل مركز الاتصال الواحد، تحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعى للحد من انتشار عدوى الإصابة بالفيروس .

اتصال الدولية

نوه محمد عيسي، رئيس شركة اتصال الدولية لخدمات التعهيد، إلى أن الشركة قررت تقليل عدد مندوبى الخدمة خلال الورديات لتقليل التكدس مع وضع جداول زمنية موزعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب التوسع فى استخدام التكنولوجيا للعمل عن بعد (Work from Home).

عيسى: «اتصال» تخفض عدد مقدمى الخدمة خلال الورديات.. ولا نية لتسريح عاملين

لفت إلى أن «اتصال « اتخذت خطوات عاجلة لتقليل فرص الإصابة بالعدوى بين موظفيها، منها استخدام أجهزة للكشف عن درجة الحرارة مع تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبيبة أثناء العمل، وأجهزة لتعقيم المكاتب ومنصات الخدمات.

أكد أن الشركة سعت رغم صعوبة الأزمة للحفاظ على موظفيها مع الالتزام بدفع كامل رواتبهم دون الاتجاه إلى تسريح عدد منهم لتقليل التكاليف التشغيلية .

راية لمراكز الاتصالات

قال أحمد رفقي، رئيس راية لخدمات مراكز الاتصالات، إن شركته تسعى إلى خلق بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين بها، واتباع معايير السلامة المهنية المتعارف عليها، مضيفا أن راية أخذت بعين الاعتبار منذ بداية الأزمة جميه السيناريوهات المتوقعة وتداعياتها المحتملة ضمن خطتها لإدارة المخاطر، ووضع التصور الشامل لضمان استمرارية عملياتها .

رفقي: «راية للاتصالات» تقر زيادة سنوية مع رواتب أبريل بأثر رجعى من يناير

اعتبر رفقى أن سلامة أطقم العمل هو السبيل الوحيد للاستدامة والمضى قدماً نحو تنفيذ خطط التوسع المستقبلية، لذلك سعت الشركة إلى نشر الوعى والمعرفة بمخاطر الجائحة بين موظفيها عن طريق توفير معلومات بشأن الوقاية والتعامل مع التهديد القائم .

كما سعت منذ بداية الأزمة إلى الحفاظ على سلامة موظفيها وتجنيبهم أى خطر محتمل من خلال جمع المعلومات حول سفر موظفيها داخل او خارج البلاد ووضع العائدين من بؤر انتشار الفيروس تحت الملاحظة حتى يثبت سلامتهم.

تابع: «اتخذنا العديد من الإجراءات الاستباقية طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية فى جميع مواقع العمل، منها تعقيم وتطهير جميع مراكز خدمات الاتصالات بمعرفه الشركات المتخصصة، وتشجيع موظفينا على العمل من المنزل، لمن لا يتطلب عمله الحضور يوميا، فضلا عن إعادة هيكلة المسافات بين أماكن جلوس الموظفين بحد أدنى متر مربع للحد من الاختلاط.

أضاف أنه يجرى تنظيف وتعقيم السماعات الخاصة بمراكز الاتصالات بصفة مستمرة قبل وبعد كل وردية عمل، وقياس درجة حرارة الموظفين عند الدخول مع منع أى موظف يشتبه فى إصابته بأعراض المرض، ويتم الكشف عليه مباشرة من قبل طبيب الشركة.

كشف عن قرار راية صرف مرتبات شهر مارس قبل الموعد المحدد لها، إلى جانب الزيادة السنوية لموظفيها المستحقين مع رواتب شهر إبريل بأثر رجعى من يناير2020، فضلا عن بدل نقدى لباقات الإنترنت لدعم العاملين عن بعد، وتوفير وجبات يومية مجانية أو بدل نقدى للعاملين خلال فترات حظر التجوال.

BDO ESNAD

لفت سامح منتصر، رئيس شركة BDO ESNAD لخدمات التعهيد، إلى أن الشركة اتجهت إلى تقليل كثافة الموظفين والحد من الاختلاط من خلال تحويل نصف العدد للعمل من المنزل، مع دعمهم الكامل بأجهزة الحاسبات ووحدات «USB» مع رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الإنترنت الداخلية لمواكبة الظروف الطارئة، إلى جانب إجراء عمليات تعقيم شاملة وقياس درجة الحرارة للموظفين باستمرار.

منتصر: «BDO» ترفع كفاءة الإنترنت.. و«الهند» و«الفلبيين» و«جنوب أفريقيا» تأثرت من الحظر ا

أوضح منتصر أن BDO سعت إلى تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى من خلال ترك مسافات فاصلة بين مقاعد الموظفين داخل صالات مراكز الاتصالات، لافتا إلى أن الشركة تسعى للحفاظ على تعاقدات عملائها الحاليين سواء المحليين أو الدوليين فى ظل ارتفاع درجة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن الوباء.

أكد أن تطبيق الحظر الشامل فى دول الهند وجنوب أفريقيا والفلبيين على سبيل المثال جراء تفشى الفيروس، ساهم فى عدم انتظام تقديم خدمات التعهيد بعكس السوق المصرية التى نجحت شركاتها فى التكيف مع الأوضاع وضمان تقديم الخدمة للعملاء .