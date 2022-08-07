الكوسة تنخفض .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-8-2022

تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7 – 8- 2022 ، وتفاوتت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات ،والكوسة والخيار من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها والجزر 8 جنيهات ،الباذنجان 5 جنيهات، والفلفل الحامي 10 جنيهات ،و البطاطس 8 جنيهات في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 5 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 3 جنيهات ونصف، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 12 جنيها ،والفلفل الرومي 5 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 12 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 17 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15 جنيها والكمثرى 25 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر 25 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها والبرقوق الأسود 35 جنيها ومانجو زبدية وسكري 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون 10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه، والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأوضح التجار أن سعر التين 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.