الكوسة ترتفع إلى 7 جنيهات فى التجزئة

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضا -اليوم - بعض الأصناف.وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات والبطاطس بسوق التجزئة فى المتوسط، طبقا لتجار فى الجيزة. وأكد "التجار" أن سعر الكوسة ارتفع 7 جنيهات، والبامية 13 جنيها، والفلفل الرومي/ البلدى 6 جنيهات بدلا من 8، والبصل4 جنيهات والثوم 8 إل

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضا -اليوم – بعض الأصناف.

وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات والبطاطس بسوق التجزئة فى المتوسط، طبقا لتجار فى الجيزة.



وأكد “التجار” أن سعر الكوسة ارتفع 7 جنيهات، والبامية 13 جنيها، والفلفل الرومي/ البلدى 6 جنيهات بدلا من 8، والبصل4 جنيهات والثوم 8 إلي 12.



وأوضحوا أن سعر الليمون إنخفض لـ10 جنيهات والخيار 8، الباذنجان العروس 3 والبلدى 2، الملوخية من جنيه إلي 2 جنيه للرابطة بدلا من 3 جنيه الجزر 4 والبطاطا 4 للكيلو .



وإنخفضت أسعار الفاكهة، وسجل العنب الأصفر 7.5 بدلا من 10 جنيها والموز البلدي 7.5 إلي 10جنيهات،والتفاح ارتفع لـ15، المانجو من 20 إلى 15جنيها، البطيخ من 15 و25، الكانتالوب 6.5 والتين 15 جنيها