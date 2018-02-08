الكوسة بخمسة جنيهات والتفاح بعشرين

الصاوي أحمد:سجلت أسعار أصناف الخضراوات اليوم الخميس، تباينا مقارنة مع أمس و تراوح كيلو الطماطم، بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة 5 جنيهات بدلا من 6، والبطاطس 2.5 - 3.5 جنيه. و حسب تجار تجزئة في الأسواق، تراوح كيلو البصل من 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو والسبانخ 4 جنيهات.وأوضحوا أن سعر كيلو ا

الصاوي أحمد:

سجلت أسعار أصناف الخضراوات اليوم الخميس، تباينا مقارنة مع أمس و تراوح كيلو الطماطم، بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة 5 جنيهات بدلا من 6، والبطاطس 2.5 – 3.5 جنيه.

و حسب تجار تجزئة في الأسواق، تراوح كيلو البصل من 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو والسبانخ 4 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر كيلو الثوم سجل 20 جنيها، و الخيار 5 جنيهات، و الملوخية 13 جنيها، والباذنجان 5 جنيهات ، والجزر4 جنيهات ، والفلفل الألوان 15 جنيها والقلقاس 5 جنيهات.

وأكدوا أن كيلو الفلفل الرومي 8 جنيهات، والبسلة 5.

وسجلت أسعار الفاكهة :5 جنيهات لكيلو البرتقال و4 لليوسفي والتفاح الأمريكي22 والجوافة 7.