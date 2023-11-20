«الكودى لمكملات الأعلاف» يستهدف رفع إنتاجه إلى 50 طناً يومياً

يستهدف مصنع الكودى لإنتاج مكملات الأعلاف زيادة طاقته إلى 10 أضعاف بحلول مطلع 2024، بهدف تغطية مساحة أكبر من السوق.

كشف الدكتور أيمن الكودي، رئيس مجلس إدارة المصنع، الذى يصنف اقتصاديًا على أنه «متوسط» القدرة الإنتاجية، عن سعيه إلى رفع طاقته من 5 أطنان إلى 50 طنا يوميًا.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ «المال»، أن زيادة الإنتاج ستتم من خلال الاتفاق مع شركة للاستشارات المالية، لتدبير قرض بقيمة 5 ملايين جنيه، لتمويل شراء أجهزة ومعدات جديدة، إضافة إلى توفير مقر جديد بمدينة السادات الصناعية، على أن تتولى الدكتورة هناء الحسيني، رئيس مبادرة هنصنع ونصدر، رئاسة مجلس إدارته بعد التشغيل.

يشار إلى أن المصنع يعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج المولاس الجاف، والذى يعمل على زيادة معدلات اللحوم فى المواشى بنسبة %20 إضافة إلى رفع كميات الألبان إلى %15 من خلال إضافته بنسبة %10 إلى أنواع الأعلاف التى يتم إطعامها إلى الحيوان.

والمولاس هو دبس السكر وهو عبارة عن سائل بنى لزج غامق كثافته فى حدود 1.4جم /سم3 وهو الناتج الثانوى من عملية تكرير قصب السكر أو بنجر السكر إلى سكر.

كما يعمل المولاس بعد إضافته إلى العلائق الحيوانية على تسريع وتيرة تسمين الحيوانات والدواجن بنسبة تعادل %50 تقريبًا، بدون وجود مواد ضارة أو هرمنة، لافتًا إلى أن هذه العملية توفر الكثير من الوقت والمال، حسب تصريحات مالك مصنع الكودي.

وأشار «الكودي» إلى أن توطين صناعة مكملات الأعلاف أصبحت حاجة ملحة فى الوقت الراهن، خاصة مع ارتفاع أسعار العلائق، ونقصها فى الأسواق على فترات متفاوتة، إضافة إلى اتجاه الدولة نحو تقليل الاستيراد من الخارج.

ونوه «الكودى» إلى أنه استمد فكرة تجفيف المولاس من الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تصدره بما يعادل 2000 دولار للطن الواحد، فى وقت تصدر فيه مصر الطن السائل بـ200 فقط، وتستورده مجففًا بآلاف الدولارات.

ولفت إلى أنه استمر فى دراسته لهذه العملية الإنتاجية طيلة 5 أعوام، انتهت بإنشائه مصنعًا متوسطًا فى الفيوم، بطاقة إنتاجية تقدر بـ5 طن يوميًا من المولاس المجفف، قبل أن يقرر رفع الطاقة الإنتاجية لتغطية جزء أكبر من احتياجات السوق خلال الظروف الراهنة.

وفى وقت سابق، قال عادل أيوب، العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن العام الماضى شهد إنتاج وتصدير 130 ألف طن مولاس من الكميات التى تم توريدها من المزارعين خلال موسم توريد البنجر 2022، إضافة إلى تصدير 110 آلاف طن لب بنجر.

وتابع العضو المنتدب أن الكميات التى تم تصديرها من المولاس خلال 2022 بلغت قيمتها 910 ملايين جنيه، بينما سجلت قيمة صادرات لب البنجر المجفف 23 مليونًا و980 ألف دولارًا.

وحسب هناء الحسيني، رئيس مبادرة هنصنع ونصدر، يجرى الآن تجهيز البنية التحتية للمصنع، والانتهاء من تصنيع المعدات التى تُنتج محليًا هى الأخرى من خلال أحد الخبراء المتخصصين.

ومن المقرر أن يعمل المصنع عند بداية التشغيل بماكينتين تنتج كل منهما 5 أطنان فى الساعة.

وقال «الكودى» أن توافر مكملات الأعلاف فى السوق المحلية من شأنه أن يخفض أسعار اللحوم والدواجن والألبان وكذلك البيض، إضافة إلى تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى وحل أزمة الأعلاف.