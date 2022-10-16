تتفاوض منصة الكوتش مع صناديق استثمار وشركات رأسمال مخاطر محلية وإقليمية على جمع تمويلات فى عام 2023 تتراوح قيمتها من 1 إلى 1.5 مليون دولار .

حازم : ندرس ضم الحوامل وذوى الإصابات.. وإتاحة الدفع الإلكترونى مع “STC”

وقال محمد حازم، الشريك المؤسس للمنصة، إنه من المقرر توظيف التمويلات فى بناء محتوى رياضى خاص باللياقة البدنية يتناسب مع احتياجات المستخدمين دون أى تدخل بشرى باستخدام تكنولوجيا “machine learning” بالإضافة إلى تغطية أسواق الخليج العربى بالكامل خلال عامين.

وأوضح لـ “المال” أن”الكوتش” تدرس تقديم خدماتها أيضا لفئات جديدة من المجتمع مثل السيدات الحوامل وذوى الإصابات انطلاقا من رغبتها فى الوصول إلى قاعدة جماهيرية عريضة، لافتا إلى أن المنصة لديها مكتب فى السوقين المصرية والسعودية وتستهدف التركيز خلال المرحلة المقبلة على أسواق الإمارات وقطر والكويت بعد طرح نسخة إنجليزية من تطبيقها للوصول إلى أكبر شريحة من المغتربين.

فى سياق متصل، قدر”حازم” إجمالى عدد مرات التحميل فى السعودية ومصر بنحو 2 مليون، لافتا إلى أن “الكوتش” تعمل بنظام الاشتراكات سواء شهرية أو ربع سنوية أو سنوية بأسعار تبدأ من 189 وحتى 699 جنيها كل عام مقارنة مع متوسط تكلفة التدريب فى الصالات الرياضية ( الجيم ) والبالغة 1500على حد تعبيره.

وأضاف أن التطبيق يتيح للمستخدمين فى السعودية خدمة الدفع الإلكترونى بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية عبر محفظة ” STC PAY ” مشيرا إلى أن المنصة بدأت عملها فى 2019 وحصلت على جولتين تمويلتين إحداهما أواخر العام ذاته والأخرى مطلع 2022 لكنه لم يحدد قيمتهما.

و”الكوتش” هى منصة إلكترونية تقدم برامج تمارين رياضية وأنظمة تغذية يومية بواسطة مدربين محترفين عبر خدمتين الأولى : مقاطع فيديو تشرح التدريبات للراغبين فى زيادة أو فقدان الوزن وتحسين اللياقة البدنية، بينما تتمثل الثانية فى تقديم برامج رياضية وغذائية متكاملة تناسب حالة ووزن كل مستخدم على حدة، تشمل طرق تحضير الوجبات.